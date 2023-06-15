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亞運／棒球培訓隊26人名單出爐 吳昇峰、林瀚入列

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
杭州亞運棒球中華隊由總教練吳思賢領軍。（棒協提供）
杭州亞運棒球中華隊由總教練吳思賢領軍。（棒協提供）

經過14天的集訓，杭州亞運棒球賽事中華培訓隊26人名單今天出爐，這批球員將在25日前往美國，與NCAA明星隊進行5連戰，之後回歸母隊，下一階段集訓再縮小名單。

為了備戰亞運，中華培訓隊在5月18日先選出40人大名單，6月1日起到14日在台南集訓，期間也與中職二軍隊伍交手磨練，在今天選出26人準備赴美移訓，預計進行5場正式交流賽，另外與當地球隊有3場熱身賽，返台後球員先回歸母隊準備全運會，再決定24人正式名單。

杭州亞運中華隊由吳思賢執掌兵符，首席教練湯登凱、內野教練吳復連、外野兼體能教練林加祐、投手教練沈柏蒼、牛棚教練李金龍及打擊教練克魯茲。

亞運中華培訓隊26人名單如下：

投手：吳昇峰、王政浩、鄭文豪、鄭祐豪、郭定泓、王宇傑、林華偉、巴青少、李峻旗、賴柏瑋、許凱翔、侯羿輔、姚恩多。

捕手：吳松勳、陳瑞慕。

內野手：林瀚、李亦崴、廖俊凱、吳柏毅、高育瑋、陳敏賜、蔡岱霖。

外野手：陳孝允、楊振裕、蔡智瑜、劉鎰嘉。

杭州亞運棒球賽事中華培訓隊26人名單今天出爐。圖／中華棒協提供
杭州亞運棒球賽事中華培訓隊26人名單今天出爐。圖／中華棒協提供

亞運 牛棚 中職

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