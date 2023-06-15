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中職／台鋼雄鷹無緣未來之星前4 洪總：給選手一種警惕

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2023台灣未來之星棒球邀請賽，台鋼雄鷹隊與業餘球隊磨練學習經驗。圖／台鋼雄鷹隊提供
2023台灣未來之星棒球邀請賽，台鋼雄鷹隊與業餘球隊磨練學習經驗。圖／台鋼雄鷹隊提供

2023台灣未來之星棒球邀請賽是台鋼雄鷹隊晉升一軍前的可貴磨練舞台，4場賽事打完戰績2勝1敗1和，確定無緣四強季後賽，總教練洪一中坦言確實還有很多進步空間，與業餘球隊交手是對選手的警惕，「他們有些還會出來選秀」。

未來之星邀請賽由中職二軍6隊與業餘成棒6隊進行12天預賽，前4名晉級季軍戰與冠軍戰，明天是預賽最後一天，不過前6名確定都由中職包辦，台鋼有2場比賽因雨取消，但已確定擠不進前4。

「我們還有很多進步空間。」總教練洪一中表示：「這次比賽讓選手有機會面對不一樣的投手，不過感覺得分效率不怎麼理想，這是必須加強的地方，這些都是經驗。」

台鋼打線4戰共擊出41支安打，打下18分，團隊打擊率3成01；其中顏清浤3場出賽14打數猛敲8安，系列賽打擊率5成71、3打點、4得分都是陣中之最，曾子祐4場出賽17打數7安打，系列賽打擊率4成12。

打擊教練路易士認為，這次交流賽可以讓選手清楚與業餘球隊的能力差異，找到需要加強的地方，尤其跟不同對手應戰，要學會及時調整，「這點很重要，因為在職業賽場上就是要有好的應變能力。」

台鋼投手群在4場比賽總計36局被擊出30支安打，沒有挨轟，只有5次四壞球保送，是所有球隊最少，送出39次奪三振，團隊防禦率2.50。陳柏清1場先發繳7局無失分、11K好投；伍祐城2場先發總計10局投球掉4分，送出10次奪三振，防禦率3.60。

投手教練橫田久則指出，球隊不少選手也是從業餘進入職業，常提醒選手，作為職業，就是會被認為「應該要贏、應該要做到」，會有這些壓力在，透過這個交流賽，觀察哪些選手能夠克服這些壓力。

綜觀整體，洪總認為業餘球隊有許多值得學習之處，「我們球隊這些年輕人，不管技術還是經驗都需要再進步。業餘有些不管投手或打者表現得不錯，也是對我們選手一種警惕，他們有些還會出來選秀，所以你更要加緊練習。」

台鋼雄鷹 中職

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