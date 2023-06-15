中職／猿隊再拚5成勝率 林承飛重返一軍、林立再等等

樂天桃猿隊今天在桃園球場迎戰味全隊，賽前落後半場勝差，力拚重返5成勝率，總教練曾豪駒異動球員名單，林承飛重返一軍，以游擊區守備為主，馬傑森下放二軍。

猿隊目前出賽48場，以23勝1和24敗排名第4，林承飛打了27場，打擊率2成34、全壘打1支、打點4分，5月20日對中信兄弟隊賽後，降到二軍調整至今才歸隊。

曾豪駒表示，林承飛之前身體有些不適，現在看起來沒問題，今天會擔任先發游擊手，馬傑森還年輕，在一軍未能一直先發，讓他到二軍調整手感。

猿隊另一名打者林立上半季因傷打打停停，只出賽26場，打擊率3成17、全壘打4支、打點14分，目前仍在二軍調整；曾豪駒透露，林立可以打擊，但只能進行基本守備，無法全力衝刺跑壘，會讓他先進行復健賽，完全可跑、手感沒問題再回一軍。