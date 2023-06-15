中職／打擊王可能躍居三冠王 廖健富：做好自然會發生

樂天桃猿隊指定打擊廖健富目前打擊率3成31暫居榜首，今天在桃園球場對決味全龍隊挑戰本季第10轟，只要轟出全壘打、單場攻下兩分打點，就可躍居三冠王，他說：「沒想這麼多，做好該做的事，自然就會發生。」

統一獅隊林安可、蘇智傑分別以10轟、37分打點排名第1，廖健富9轟、35分居次，他過去單季最多轟紀錄是2018、20年10轟，今年改寫個人紀錄問題不大。

廖健富要求自己保持平常心，他說：「愈想愈會反差，以前就有這種現象，還是平常一點，呈現出來的結果比較好。」

猿隊前天在新莊球場以7：3擊敗富邦悍將隊，朱育賢、廖健富、林泓育5局上連續開轟，擊出全壘打，隊史第2次、新莊球場首次連3打席全壘打，廖健富繼2019年後再度參與球隊難得紀錄，當時是捕手，這次換成指定打擊身分。

他沒有特別感覺，很淡定說：「都是巧合，不知怎麼講，就是剛好。」