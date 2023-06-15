中職／打擊王可能躍居三冠王 廖健富：做好自然會發生

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
廖健富。記者曾原信／攝影
廖健富。記者曾原信／攝影

樂天桃猿隊指定打擊廖健富目前打擊率3成31暫居榜首，今天在桃園球場對決味全龍隊挑戰本季第10轟，只要轟出全壘打、單場攻下兩分打點，就可躍居三冠王，他說：「沒想這麼多，做好該做的事，自然就會發生。」

統一獅隊林安可、蘇智傑分別以10轟、37分打點排名第1，廖健富9轟、35分居次，他過去單季最多轟紀錄是2018、20年10轟，今年改寫個人紀錄問題不大。

廖健富要求自己保持平常心，他說：「愈想愈會反差，以前就有這種現象，還是平常一點，呈現出來的結果比較好。」

猿隊前天在新莊球場以7：3擊敗富邦悍將隊，朱育賢、廖健富、林泓育5局上連續開轟，擊出全壘打，隊史第2次、新莊球場首次連3打席全壘打，廖健富繼2019年後再度參與球隊難得紀錄，當時是捕手，這次換成指定打擊身分。

他沒有特別感覺，很淡定說：「都是巧合，不知怎麼講，就是剛好。」

廖健富 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／首度參與3連轟抱持懷疑 朱育賢：那我之前…

中職／桃猿連3打席開砲聯盟史上第9次 廖健富兩度參與

中職／遭兄弟3連戰清盤 桃猿一路向南近兩季首度跌落B段班

中職／英雄命！張志豪代打追平轟 延長賽再敲再見轟

相關新聞

中職／打擊王可能躍居三冠王 廖健富：做好自然會發生

樂天桃猿隊指定打擊廖健富目前打擊率3成31暫居榜首，今天在桃園球場對決味全龍隊挑戰本季第10轟，只要轟出全壘打、單場攻下...

日職／第4度被女性指控性侵包爾否認 橫濱隊：不影響合約

橫濱隊洋投包爾（Trevor Bauer）近期投球表現回穩，但又面臨新一名女子的性侵指控，不過包爾法律團隊否認這件事，並提出反訴。 據「今日美國」報導，這件事發生在2020年底的美國亞利桑那州，

中職／洋將只剩1人不是壞事 葉君璋點名4位土投讓人驚豔

味全龍隊目前先發投手輪值只剩1名洋投，其餘交給本土，總教練葉君璋並不擔心，他說：「本土先發表現不錯，目前還可以，保持這樣...

中職／小龍女換裝粉紅戰袍 主題日6大活動滿滿互動

女神旋風來襲！味全龍「小龍女主場秀」主題日即將於端午連假週末6月24日、25日在天母棒球場登場，包含小龍女以及練習生共1...

中職／全猿主場優勢不再 威達爾告別秀要幫猿隊拚排名第2

樂天桃猿今天在桃園球場迎戰味全龍隊，29歲美籍投手威達爾登先發，將是本季最後一次登板，完成任務就要回鍋南韓職棒斗山熊隊，...

中職／爭冠…洋投關鍵 兄弟泰樂「期末考」

中華職棒上半季倒數17天，各隊都還有爭冠機會，中信兄弟隊要拉上洋投泰樂進行「期末考」，本周4場比賽壓上3洋投，龍頭統一獅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦