中職／洋將只剩1人不是壞事 葉君璋點名4位土投讓人驚豔

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
中華職棒味全龍隊本土投手郭郁政。（味全龍隊提供）
中華職棒味全龍隊本土投手郭郁政。（味全龍隊提供）

味全龍隊目前先發投手輪值只剩1名洋投，其餘交給本土，總教練葉君璋並不擔心，他說：「本土先發表現不錯，目前還可以，保持這樣等新洋投來。」

鋼龍本季出賽12場，投出8勝1敗、防禦率3.08，暫居全聯盟最多勝投手，布里悍、伍鐸因傷停賽，下半季才能歸隊；龍隊戰績必須由本土投手撐起，今天在桃園球場對樂天桃猿隊之戰，曹祐齊相隔兩周再登板，希望能為球隊保住上半季排名第2的地位。

葉君璋表示，郭郁政、林子昱、曹祐齊、吳俊杰先發表現都很好，從目前團隊表現看來，沒有想像中那麼艱難。

龍隊出賽49場，戰績23勝3和23敗和中信兄弟隊完全相同，排名並列第2，落後統一獅隊3.5場勝差，葉君璋說：「少了洋將不是壞事，表示教練團做對什麼，本土表現出來讓人驚豔。」

至於伍鐸的右肩傷勢，葉君璋表示，結構沒問題、沒有撕裂傷，但要休很久，不會太早歸隊，現在只能說下半 季回來一定沒回題。

葉君璋 曹祐齊 伍鐸

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