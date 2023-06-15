日職／第4度被女性指控性侵包爾否認 橫濱隊：不影響合約

聯合新聞網／ 綜合報導
橫濱洋投包爾再度面臨指控。 美聯社
橫濱洋投包爾再度面臨指控。 美聯社

橫濱隊洋投包爾（Trevor Bauer）近期投球表現回穩，但又面臨新一名女子的性侵指控，不過包爾法律團隊否認這件事，並提出反訴。

據「今日美國」報導，這件事發生在2020年底的美國亞利桑那州，一名女子聲稱包爾對她性侵，使她懷孕，還把牛排刀放在她的喉嚨上。該名女子提出民事訴訟，要求包爾賠償370萬美元，並向所有未經同意遭性羞辱和虐待的女性道歉。

對於這項指控，包爾的法律團隊提出反訴，聲稱該女子「又一次進行騷擾和勒索」。他們提出多項證據回擊，承認包爾確實在2020年底，有和該名女子進行兩情相悅性行為，但某次保險套不慎破損，女子馬上索討墮胎和精神補償費160萬美元，包爾最後給該女子8761美元，作為墮胎費用。

據日媒「夕刊富士」報導，橫濱球團表示這起事件包爾簽約前就說過，確認沒有刑事訴訟問題，不會對合約造成影響。包爾昨天完投9局只失1分，狂飆12次三振，他再度做出招牌收刀動作，由於美國媒體先前誤解橫濱隊山崎康晃不爽他這個動作，包爾也在推特開酸，「美國媒體仍希望你們相信我的隊友討厭我，以為我的慶祝動作是種族歧視。」

包爾

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