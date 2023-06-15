中職／小龍女換裝粉紅戰袍 主題日6大活動滿滿互動

女神旋風來襲！味全龍「小龍女主場秀」主題日即將於端午連假週末6月24日、25日在天母棒球場登場，包含小龍女以及練習生共19位全員到齊，還有外拍、才藝、簽名、擊掌等一系列活動，互動機會滿滿。

活動兩天小龍女將換裝特製粉色球衣甜美度破表，當天進場的球迷還能獲得限量小龍女主場秀獨家贊助商upoke 折價券以及「啤兒綠茶」與球迷一起分享甜甜好滋味。

「小龍女野球外拍會」在主題日周末兩天分別邀請三位小龍女於賽前化身最美模特兒，挑選球場三處秘境讓粉絲盡情按下快門捕捉女神美麗倩影，每日限量18位幸運粉絲報名。

「小龍女才藝舞台」由小龍女歌唱擔當－心璇、賴可，於賽前在場中為全場粉絲深情獻唱，6/25(日)賽前更加碼在場外舞台，5位女孩將輪番帶來精心準備的歌唱與舞蹈表演，屆時揭開秘密練習成果，精彩可期。

年度盛會「小龍女全員簽名會」，包含正式成員及練習生全數到齊的豪華陣容簽名會，6/24(六)賽前開放粉絲球迷凡購買小龍女主場秀主題商品，滿額即可免費參加，一次蒐集所有女孩親簽就趁現在。

想要體驗天母球場獨有職棒人工草皮、還能與小龍女們擊掌的夢幻聯動來了，6/25(日) 「小龍女賽後擊掌會」開放當日前100名進場的「狂龍軍會員－天母季票組」至會員服務台報名參加，賽後可進入場中人工草皮與所有女孩近距離擊掌，拍下大合照為主題日留下完美難忘回憶。

6/23（五）主題日前夕「Mini DB小小龍女培訓班」正式開課！培訓班特別開放4～12歲小女生參加，由小龍女親自開班授課，課程內容姐姐們將公開傳授美髮編髮、應援舞蹈教學等，還能在當晚賽事中原地出道，站上應援舞台直接發表培訓成果。

6/23（五）、6/25（日）賽前在味全龍官方直營餐廳「狂龍廚房」，則有「小龍女一日店長」限定活動，甜甜的刨冰和爆米花，讓甜美的小龍女親手遞上，還能買到主題日限定的小龍女主場SHOW甜心組。