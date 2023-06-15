聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／爭冠…洋投關鍵 兄弟泰樂「期末考」

聯合報／ 記者蘇志畬／新北報導
中信兄弟泰樂。記者余承翰／攝影
中信兄弟泰樂。記者余承翰／攝影

中華職棒上半季倒數17天，各隊都還有爭冠機會，中信兄弟隊要拉上洋投泰樂進行「期末考」，本周4場比賽壓上3洋投，龍頭統一獅隊也可能繼續洋投「風火輪」維持領先地位。

兄弟總教練彭政閔昨天透露，泰樂合約到本月底，因此近兩天可能就會調整，將他拉上一軍，「要給他證明自己能不能在一軍生存的機會，應該會有1到2次登板。」兄弟一軍洋將下放人選會從金安、福來喜中做選擇。

德保拉幾乎在保障名單，今年開季雖然前5場連續掉分、29.2局丟掉14分責失，接下來6場全都是優質先發，表現逐步上揚。

中職前4名隊伍勝差不大，包含兄弟在內，一波連勝就可能翻盤，獅隊要維繫龍頭位置，克維斯還趕得上在最後一周出賽，再現單周4場全洋投；樂天桃猿隊威達爾今天告別戰，二軍還有霍爾，也有單周動用3洋投先發機會。

期末考 樂天桃猿 統一獅 福來喜 彭政閔 中信兄弟 德保拉

延伸閱讀

中職／岳政華開轟減壓 恰總談福來喜盜壘 ：少考慮腳程

中職／許基宏二軍復健賽 恰總盼兄弟打線繼續好下去

中職／合約到月底 兄弟泰樂將上一軍期末考

中職／揮棒過半不多爭 恰總：相信呂彥青

相關新聞

中職／爭冠…洋投關鍵 兄弟泰樂「期末考」

中華職棒上半季倒數17天，各隊都還有爭冠機會，中信兄弟隊要拉上洋投泰樂進行「期末考」，本周4場比賽壓上3洋投，龍頭統一獅...

中職／金安好投壓悍將 兄弟7連不敗本季最猛衝上第二

中信兄弟隊靠著投手金安6局失1分的優質先發，外野手岳政華敲出2分砲並加演美技守備，今晚在新莊棒球場以3：1擊敗富邦悍將隊...

中職／金安6局好投 詹子賢、岳政華攻3分 助兄弟奪勝

中信兄弟今晚在富邦悍將主場，靠洋投金安6局被敲1安，失1分的好投，以及第二棒岳政華六局上的兩分砲攻勢下，終場以3:1力克...

中職／遇危機金安很心安：兄弟防守是聯盟最好

中信兄弟隊投手金安今晚前5局沒被敲安打，6局下一被敲安也立刻斷念挑戰無安打比賽，專注在不讓跑者推進，並且相信隊友，「我們...

中職／岳政華開轟減壓 恰總談福來喜盜壘 ：少考慮腳程

中信兄弟隊今晚以3：1擊敗富邦悍將隊，一波4連勝、7連不敗，衝上戰績第二，總教練彭政閔期許球員延續現有精神，但談到捕手福...

中職／「對悍將5局無安打」第6人 金安被李宗賢破功

富邦悍將隊繼續製造「5局無安打」，今晚在新莊棒球場，中信兄弟隊先發投手金安投到6局上無人出局時被敲出首安，成為本季第6位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦