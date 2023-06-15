中職／爭冠…洋投關鍵 兄弟泰樂「期末考」

中華職棒上半季倒數17天，各隊都還有爭冠機會，中信兄弟隊要拉上洋投泰樂進行「期末考」，本周4場比賽壓上3洋投，龍頭統一獅隊也可能繼續洋投「風火輪」維持領先地位。

兄弟總教練彭政閔昨天透露，泰樂合約到本月底，因此近兩天可能就會調整，將他拉上一軍，「要給他證明自己能不能在一軍生存的機會，應該會有1到2次登板。」兄弟一軍洋將下放人選會從金安、福來喜中做選擇。

德保拉幾乎在保障名單，今年開季雖然前5場連續掉分、29.2局丟掉14分責失，接下來6場全都是優質先發，表現逐步上揚。

中職前4名隊伍勝差不大，包含兄弟在內，一波連勝就可能翻盤，獅隊要維繫龍頭位置，克維斯還趕得上在最後一周出賽，再現單周4場全洋投；樂天桃猿隊威達爾今天告別戰，二軍還有霍爾，也有單周動用3洋投先發機會。