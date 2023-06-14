中職／遇危機金安很心安：兄弟防守是聯盟最好

中信兄弟隊投手金安今晚前5局沒被敲安打，6局下一被敲安也立刻斷念挑戰無安打比賽，專注在不讓跑者推進，並且相信隊友，「我們的防守是全聯盟最好。」

金安最終投完6局也僅被敲出1支安打，另有2次三振、2次四壞保送，丟掉1分，率領球隊以3：1擊敗富邦悍將隊，金安表示，低比分贏球代表著全隊一起努力，「4局上拿到1分時，我想著盡可能封鎖對手，6局上又拿2分，有分數支援感覺很好。」

今天一起床金安就感覺狀況不錯，與捕手福來喜在配球上也很有共識，全場搖頭次數很少，「前幾局不錯，有進入狀況，被敲出第1支安打後，就停止去想無安打比賽，而是不要讓打者推進。」

金安今天遇到危機時也剛好都是在球隊得分後的下半局，他表示，當下就是信任隊友，「我們的防守是全聯盟最好，江坤宇與岳東華的二游連線無懈可擊，一壘有許基宏、張志豪，三壘有王威晨，我對他們有百分百的信心。」

金安2019年在美職有148公里球速，今年在二軍最快投到146公里，一軍前兩場先發最快僅142公里，今天則來到145公里，他表示：「就算沒有球速，我也有信心能用現有的球路去面對打者。」