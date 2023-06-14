中職／岳政華開轟減壓 恰總談福來喜盜壘 ：少考慮腳程

中信兄弟隊今晚以3：1擊敗富邦悍將隊，一波4連勝、7連不敗，衝上戰績第二，總教練彭政閔期許球員延續現有精神，但談到捕手福來喜的自主盜壘，恰總笑說：「可能他少考慮自己的腳程。」

兄弟自6月4日起未嘗敗績，期間取得6勝1和，彭政閔表示：「現在球隊狀況好，無論投球、打擊或跑壘，都有朝著目標去前進，希望大家能夠繼續秉持這樣的精神。」

今晚先發投手金安繳出6局失1分的優質先發，從本季首戰1.1局掉7分，到這兩場11.2局僅失1分，彭政閔也點出轉變關鍵，「球種有比較晚變化，第一場他的球路比較早變，導致對方看得清楚，這兩場看起來打者比較反應不過來。」

今晚兄弟調度上也有特殊之處，守護神呂彥青8局下就先登板，9局下改由「小黑」吳俊偉關門，彭政閔表示：「都是為球隊贏球的調度，這樣的方式對這場來說比較好，當然不管是呂彥青、吳俊偉或蔡齊哲，他們不管在哪一局投球都能完成任務。」

兄弟靠著4局上「王子連線」王威晨、詹子賢兩支安打敲回第1分，6局上則是岳政華的兩分砲拉開分差，彭政閔表示，今天肯特投得很好，不少安打攻勢被阻斷，而岳政華的全壘打讓球隊壓力上沒那麼大。

捕手福來喜在2局上敲安後卻發動盜壘遭到阻殺，變成該局第3個出局數，彭政閔透露，下場時教練林明憲就有提醒他：「以後不要再亂試了。」彭政閔也解釋，福來喜應該是有抓到投手動作，「但他少考慮了自己的腳程。」