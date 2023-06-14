中職／金安好投壓悍將 兄弟7連不敗本季最猛衝上第二

中信兄弟隊靠著投手金安6局失1分的優質先發，外野手岳政華敲出2分砲並加演美技守備，今晚在新莊棒球場以3：1擊敗富邦悍將隊，締造4連勝、7連不敗，寫下本季中職新紀錄，也追上味全龍隊並列戰績第二。

金安今晚前5局封鎖悍將，沒被敲出安打，開賽連抓9個出局數後，才投出第1個四壞保送，6局下同樣保送走在前，但接著被李宗賢敲出安打破功，隨後又因犧牲觸擊、滾地推進，丟掉第1分。

金安雖然中斷連續10.2局無失分，但投完6局退場，已經寫下本季個人三場先發以來的最高，83球中有53顆好球，僅被敲1安打，另有2次三振、2次四壞保送，丟掉1分責失，防禦率為5.54。

兄弟先在4局上靠著「王子連線」，王威晨敲安後，岳政華犧牲觸擊，詹子賢一支二壘安打敲回第1分；6局上則是岳政華的兩分砲拉開分差，是個人本季第3轟。

兄弟自6月4日起未嘗敗績，期間戰績是6勝1和，中職本季最長連不敗紀錄原本是樂天桃猿隊在5月12到18日的6連勝，兄弟如今刷新紀錄，還有機會繼續推進。

由於另一地味全龍與樂天桃猿隊之戰因雨延賽，兄弟戰績來到23勝23敗3和，超越猿隊，與龍隊並列第二，距離榜首統一獅隊也只差3.5場勝差。