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中職／「對悍將5局無安打」第6人 金安被李宗賢破功
富邦悍將隊繼續製造「5局無安打」，今晚在新莊棒球場，中信兄弟隊先發投手金安投到6局上無人出局時被敲出首安，成為本季第6位面對悍將前5局未被敲安的投手，悍將靠李宗賢先破完全比賽、再破無安打比賽。
兄弟近期將拉上二軍洋投泰樂，金安這場表現可能決定升降人選，今晚開賽就連抓9個出局數，直到再次面對李宗賢才投出四壞保送，接著雖因野手選擇形成無人出局、兩人在壘，不過後續連抓3個出局，保持無安打之身。
然而6局下3：0領先時，金安出現亂流，開局先投出保送，接著2好0壞下，又被李宗賢敲出本場第1支安打，無安打比賽破功，接著池恩齊短打成功推進，王正棠的內野滾地球敲回1分，打破完封局面，投完6局比數變成3：1。
金安雖然中斷連續10.2局無失分，但投完6局退場已經寫下本季個人三場先發以來的最高，83球中有53顆好球，僅被敲1安打，另有2次三振、2次四壞保送，丟掉1分責失，防禦率為5.54。
不過，金安前5局沒被敲出安打，已經是本季先發投手第11人，也是悍將第6次讓對方先發投手投完5局未被敲安，依序是4月9日林子崴、4月22日德保拉、4月25日陳克羿、5月11日古林睿煬、5月19日鄭浩均，再加上今天的金安。
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