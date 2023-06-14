快訊

朱凱翔陷性騷風波…愛妻吳宇舒未上主播檯 疑挺8個月孕肚做產檢

女星淚訴10年前遭許傑輝要求「用胸夾巧克力」 本人晚間回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／龍猿戰打不滿1局因雨延賽 電視早早沒棒球看

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒公告，原訂今日味全龍與樂天桃猿賽事，受到雨勢影響，場地狀況不佳無法進行比賽。圖為味全龍李凱威。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
中華職棒公告，原訂今日味全龍與樂天桃猿賽事，受到雨勢影響，場地狀況不佳無法進行比賽。圖為味全龍李凱威。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

桃園棒球場今天降下大雨，1局上都還沒打完比賽就宣告延期，今晚味全龍隊與樂天桃猿隊之戰，將改至6月29日再戰，由於未打完1局，比賽將重新開始。

龍猿戰剛開打就下雨，龍隊靠著李凱威安打上壘，1出局後郭天信獲保送，攻佔一二壘，但接下來劉基鴻面對猿隊先發投手陳克羿在2好2壞後，雨勢實在太大，主審宣告比賽暫停，這一等就是超過1小時，最終仍宣告比賽延期。

中華職棒公告，原訂今日味全龍與樂天桃猿賽事，受到雨勢影響，場地狀況不佳無法進行比賽，本場賽事將移至6月29日（四）18：35，原場地桃園棒球場進行補賽。

加上另一地在新莊棒球場的中信兄弟與富邦悍將隊之戰，由於MOMOTV將直播PLG冠軍賽，未提供轉播，今晚棒球迷要看比賽只能透過網路平台。

棒球 樂天桃猿 味全龍 劉基鴻 李凱威 郭天信 中華職棒

延伸閱讀

中職／郭天信破低潮長吁一口氣 第一次拿MVP枕頭睡好覺

中職／雙郭救龍！郭天信開轟4打點 郭郁政7局0失分奪勝

中職／賽前葉總才說過 郭天信敲安中止連28打席乾旱

中職／喝郭天信一杯飲料被3次接殺 陳晨威傻眼又無奈

相關新聞

中職／合約到月底 兄弟泰樂將上一軍期末考

中信兄弟隊泰樂近期將升上一軍，總教練彭政閔透露，由於泰樂與球隊合約到月底，最快今、明天就會有異動，讓他上來一軍證明自己，...

中職／張景淯、林暉盛維持實戰 投入選秀「有在討論」

具有旅美資歷的投手張景淯、林暉盛因為簽證問題年初沒能順利赴獨立聯盟，先前在亞運培訓隊藍白賽有實戰出賽，是否投入中職選秀，...

中職／彭識穎維持身心靈好狀態 負面情緒「過午夜12時」就忘掉

中職中信兄弟隊投手彭識穎本季一軍後援出賽有穩定表現，他直言「身心靈狀態都不錯」，這兩年學會轉換心態，不讓負面情緒凌駕好的...

中職／龍猿戰打不滿1局因雨延賽 電視早早沒棒球看

桃園棒球場今天降下大雨，1局上都還沒打完比賽就宣告延期，今晚味全龍隊與樂天桃猿隊之戰，將改至6月29日再戰，由於未打完1...

中職／連5場掉分到連6場優質先發 德保拉往好的方向走

中信兄弟隊洋投德保拉開德保拉開季投得跌跌撞撞，近期又調整到位，自5月7日起連續6場優質先發，包括前一戰7局失3分，拿下本...

中職／陳仕朋5局不到被KO 控球沒到位

富邦悍將隊投手陳仕朋昨天面對樂天桃猿隊，先發4.1局丟掉5分，是個人近7場最短先發局數，總教練丘昌榮表示，陳仕朋非速球派...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦