中職／龍猿戰打不滿1局因雨延賽 電視早早沒棒球看

桃園棒球場今天降下大雨，1局上都還沒打完比賽就宣告延期，今晚味全龍隊與樂天桃猿隊之戰，將改至6月29日再戰，由於未打完1局，比賽將重新開始。

龍猿戰剛開打就下雨，龍隊靠著李凱威安打上壘，1出局後郭天信獲保送，攻佔一二壘，但接下來劉基鴻面對猿隊先發投手陳克羿在2好2壞後，雨勢實在太大，主審宣告比賽暫停，這一等就是超過1小時，最終仍宣告比賽延期。

中華職棒公告，原訂今日味全龍與樂天桃猿賽事，受到雨勢影響，場地狀況不佳無法進行比賽，本場賽事將移至6月29日（四）18：35，原場地桃園棒球場進行補賽。

加上另一地在新莊棒球場的中信兄弟與富邦悍將隊之戰，由於MOMOTV將直播PLG冠軍賽，未提供轉播，今晚棒球迷要看比賽只能透過網路平台。