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中職／連5場掉分到連6場優質先發 德保拉往好的方向走

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟先發投手德保拉6月11日先發7局被敲9支安打、掉3分，連續6場優質先發。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟先發投手德保拉6月11日先發7局被敲9支安打、掉3分，連續6場優質先發。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊洋投德保拉開德保拉開季投得跌跌撞撞，近期又調整到位，自5月7日起連續6場優質先發，包括前一戰7局失3分，拿下本季第6勝，德保拉表示：「有往好的方向去走。」

德保拉今年開季前5場連續掉分、29.2局丟掉14分責失，但接下來40.1局只有10分責失，表現逐步上揚，他表示：「有時候開季投得順，反而中間會卡關，有時候開季投得掙扎，反而可以慢慢找回好的狀態。」

開季至今，德保拉K9值7.20、被打擊率2成87都是生涯最差，他表示：「在中職四年了，打者對我更了解，我想這是原因之一。」

但德保拉還是拿下6勝3敗，防禦率也修正回3.09，他表示：「開季比較不理想，要感謝上帝跟團隊，讓我往好的方向去走，教練佛斯特、王建民當然都有幫助到我。」

德保拉 中職 中信兄弟

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