中職／許基宏二軍復健賽 恰總盼兄弟打線繼續好下去

中信兄弟隊許基宏日前左肩關節唇輕微撕裂下二軍，今天開始進行復健賽，找尋球感，近期兄弟打擊成績有感提升，總教練彭政閔表示，打擊是被動的，無法預測，如果狀況好就繼續維持。

許基宏運氣不大好，因左腳傷勢問題，5月30日才剛復出，不料出賽5場就因撲本壘導致左肩關節唇輕微撕裂，再次回二軍休養。

所幸上周六到醫院檢查後並無大問題，彭政閔今天表示，許基宏昨天有練打，二軍教練和本人評估可出賽，因此今天擔任指定打擊在二軍出賽，「讓他找一下球感，畢竟1個多禮拜沒有比賽了。」

兄弟近期拉出一波6連不敗，與統一獅隊並列本季最長，這6場比賽打下35分，彭政閔表示：「打擊每一隊都一樣，是被動的運動，不能預測，想怎樣就怎樣，失敗率偏高，因此狀況好的話就繼續維持，直到為球隊拿下勝利。」