聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／許基宏二軍復健賽 恰總盼兄弟打線繼續好下去
中信兄弟隊許基宏日前左肩關節唇輕微撕裂下二軍，今天開始進行復健賽，找尋球感，近期兄弟打擊成績有感提升，總教練彭政閔表示，打擊是被動的，無法預測，如果狀況好就繼續維持。
許基宏運氣不大好，因左腳傷勢問題，5月30日才剛復出，不料出賽5場就因撲本壘導致左肩關節唇輕微撕裂，再次回二軍休養。
所幸上周六到醫院檢查後並無大問題，彭政閔今天表示，許基宏昨天有練打，二軍教練和本人評估可出賽，因此今天擔任指定打擊在二軍出賽，「讓他找一下球感，畢竟1個多禮拜沒有比賽了。」
兄弟近期拉出一波6連不敗，與統一獅隊並列本季最長，這6場比賽打下35分，彭政閔表示：「打擊每一隊都一樣，是被動的運動，不能預測，想怎樣就怎樣，失敗率偏高，因此狀況好的話就繼續維持，直到為球隊拿下勝利。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言