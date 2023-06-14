快訊

南韓金浦航線傳因當地居民抗議暫取消 華航：按機關規範調整

不到1周就傳變數？上周才說「下半年回正軌」 華碩證實組織將調整

性侵擄殺馬國女大生…凶手死刑被撤銷 最高法院2大理由曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／許基宏二軍復健賽 恰總盼兄弟打線繼續好下去

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
許基宏今天開始進行復健賽，找尋球感。 聯合報系資料照
許基宏今天開始進行復健賽，找尋球感。 聯合報系資料照

中信兄弟隊許基宏日前左肩關節唇輕微撕裂下二軍，今天開始進行復健賽，找尋球感，近期兄弟打擊成績有感提升，總教練彭政閔表示，打擊是被動的，無法預測，如果狀況好就繼續維持。

許基宏運氣不大好，因左腳傷勢問題，5月30日才剛復出，不料出賽5場就因撲本壘導致左肩關節唇輕微撕裂，再次回二軍休養。

所幸上周六到醫院檢查後並無大問題，彭政閔今天表示，許基宏昨天有練打，二軍教練和本人評估可出賽，因此今天擔任指定打擊在二軍出賽，「讓他找一下球感，畢竟1個多禮拜沒有比賽了。」

兄弟近期拉出一波6連不敗，與統一獅隊並列本季最長，這6場比賽打下35分，彭政閔表示：「打擊每一隊都一樣，是被動的運動，不能預測，想怎樣就怎樣，失敗率偏高，因此狀況好的話就繼續維持，直到為球隊拿下勝利。」

許基宏 彭政閔 統一獅

延伸閱讀

中職／合約到月底 兄弟泰樂將上一軍期末考

中職／揮棒過半不多爭 恰總：相信呂彥青

中職／關節唇輕微撕裂 許基宏下二軍：不想變球隊負擔

中職／陳智弘接兄弟二軍教頭重培育 照彭政閔農場架構走

相關新聞

中職／合約到月底 兄弟泰樂將上一軍期末考

中信兄弟隊泰樂近期將升上一軍，總教練彭政閔透露，由於泰樂與球隊合約到月底，最快今、明天就會有異動，讓他上來一軍證明自己，...

中職／許基宏二軍復健賽 恰總盼兄弟打線繼續好下去

中信兄弟隊許基宏日前左肩關節唇輕微撕裂下二軍，今天開始進行復健賽，找尋球感，近期兄弟打擊成績有感提升，總教練彭政閔表示，...

中職／李多慧為樂天辣年糕趴開球 4位LOTTE GIRLS將來台演出

樂天桃猿隊即將在6月22日到25日舉辦「辣年糕趴」，韓籍啦啦隊女神李多慧將在22日擔任開球嘉賓，球團今天也證實，4位LOTTE GIRLS成員將登台PK樂天女孩。 全猿主場韓國風情「辣年糕趴」，

棒球／林子偉維持火燙手感 3安猛打賞打擊率飆升至.347

台灣好手林子偉本季效力獨立聯盟長島鴨隊，他今天擔任先發第8棒，鎮守二壘防區，繳出3安猛打賞，表現十分亮眼。 長島鴨今天主場迎戰查爾斯頓髒鳥隊，林子偉首打席就擊出一壘方向滾地安打，並靠著隊友二壘安

中職／統一獅餅總搞笑 蘇智傑卻超淡定 網：進行神秘儀式？

統一獅隊昨天在主場以6比2擊敗味全龍隊，比賽中發生一段小插曲，獅隊陳傑憲休息室坐椅疑似壞掉，總教練林岳平親自將木椅拿給陳傑憲坐。 這張椅子是「台南400獅在棒」主題日的木椅。當時旁邊還有另一張木

中職／首度參與3連轟抱持懷疑 朱育賢：那我之前…

樂天桃猿隊今天以7：3擊敗富邦悍將隊，朱育賢雙安都是長打獲選單場MVP，有趣的是，生涯第一次參與連3打席開轟的他，賽後聽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦