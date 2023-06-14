中職／張景淯、林暉盛維持實戰 投入選秀「有在討論」

具有旅美資歷的投手張景淯、林暉盛因為簽證問題年初沒能順利赴獨立聯盟，先前在亞運培訓隊藍白賽有實戰出賽，是否投入中職選秀，經紀公司回應「有在討論」。

23歲的左投張景淯2018年與美職西雅圖水手隊簽約，2019年開始有美職小聯盟出賽紀錄，最高層級在新人聯盟，旅美生涯累計34場出賽（14場先發），總計投80.1局失掉59分（50分責失分），戰績2勝5敗、防禦率5.60。

24歲的右投林暉盛則是2019年加盟美職洛杉磯道奇隊，旅美生涯最高層級上到小聯盟1A，林暉盛去年在小聯盟1A出賽，總計17場比賽（5場先發），戰績1勝2敗、防禦率6.71；生涯小聯盟出賽累積45場（12場先發），戰績4勝7敗、防禦率6.54。

張景淯和林暉盛在2022年8月先後被釋出，原本預計今年初要到美國獨立聯盟打球，但因為簽證問題一直沒能成行。

上週亞運培訓隊集訓安排藍白對抗賽，張景淯和林暉盛也有登板，兩人投2場、總計各投2局，幾乎中職各隊球探都有到場觀賽。

今年被視為是選秀小年，截至12日為止還沒有旅外職棒資歷球員報名中職選秀，張景淯和林暉盛是否投入中職選秀也是焦點，所屬經紀公司經紀人張家銘今天接受中央社記者訪問時表示，因為年初獨立聯盟沒能成行，想法多少有一些轉變，是否投入中職選秀「有在討論中，但沒有做最後決定」。

林暉盛有跟著中職中信兄弟二軍練球，張景淯則有跟著味全龍隊二軍練球，張家銘表示，兩人先前安排在藍白賽出賽也是投給教練看，因為持續有跟著球隊練球，都算維持在實戰階段。