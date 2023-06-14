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中職／張景淯、林暉盛維持實戰 投入選秀「有在討論」

中央社／ 記者謝靜雯台北14日電
曾旅美道奇的24歲的右投林暉盛，有可能會投身今年中職季中選秀。 聯合報系資料照
曾旅美道奇的24歲的右投林暉盛，有可能會投身今年中職季中選秀。 聯合報系資料照

具有旅美資歷的投手張景淯林暉盛因為簽證問題年初沒能順利赴獨立聯盟，先前在亞運培訓隊藍白賽有實戰出賽，是否投入中職選秀，經紀公司回應「有在討論」。

23歲的左投張景淯2018年與美職西雅圖水手隊簽約，2019年開始有美職小聯盟出賽紀錄，最高層級在新人聯盟，旅美生涯累計34場出賽（14場先發），總計投80.1局失掉59分（50分責失分），戰績2勝5敗、防禦率5.60。

24歲的右投林暉盛則是2019年加盟美職洛杉磯道奇隊，旅美生涯最高層級上到小聯盟1A，林暉盛去年在小聯盟1A出賽，總計17場比賽（5場先發），戰績1勝2敗、防禦率6.71；生涯小聯盟出賽累積45場（12場先發），戰績4勝7敗、防禦率6.54。

張景淯和林暉盛在2022年8月先後被釋出，原本預計今年初要到美國獨立聯盟打球，但因為簽證問題一直沒能成行。

上週亞運培訓隊集訓安排藍白對抗賽，張景淯和林暉盛也有登板，兩人投2場、總計各投2局，幾乎中職各隊球探都有到場觀賽。

今年被視為是選秀小年，截至12日為止還沒有旅外職棒資歷球員報名中職選秀，張景淯和林暉盛是否投入中職選秀也是焦點，所屬經紀公司經紀人張家銘今天接受中央社記者訪問時表示，因為年初獨立聯盟沒能成行，想法多少有一些轉變，是否投入中職選秀「有在討論中，但沒有做最後決定」。

林暉盛有跟著中職中信兄弟二軍練球，張景淯則有跟著味全龍隊二軍練球，張家銘表示，兩人先前安排在藍白賽出賽也是投給教練看，因為持續有跟著球隊練球，都算維持在實戰階段。

林暉盛 張景淯 中職

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