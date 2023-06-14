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中職／合約到月底 兄弟泰樂將上一軍期末考

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟泰樂9局上場守住勝利。記者余承翰／攝影
中信兄弟泰樂9局上場守住勝利。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊泰樂近期將升上一軍，總教練彭政閔透露，由於泰樂與球隊合約到月底，最快今、明天就會有異動，讓他上來一軍證明自己，「定位是先發，他也希望回到這個位置。」

泰樂去年是兄弟封王戰力之一，今年開季定位中繼，表現不盡理想，被下放二軍重新調整回先發，最近一次登板已經是6月7日，彭政閔今天表示，確實這兩天就有可能做出一軍洋將調整，讓泰樂上來一軍。

至於一軍現有三洋將誰下？彭政閔表示：「要等今天賽後才會在討論。」由於德保拉上周日投完後未下放，兄弟今天由洋投金安先發，彭政閔也表示應該就是從金安、捕手福來喜中做選擇。

讓泰樂上一軍與下周五連戰無關，彭政閔進一步透露：「泰樂跟球隊的合約到這個月底，要給他證明自己能不能在一軍生存的機會，應該會有一到兩次登板。」

除了泰樂外，兄弟也持續在看其他洋投、尋找補強，彭政閔表示：「看了很多，但不知道會不會來，希望先來1個為主。」恰總也開玩笑說：「以總教練想法當然是看過的都來，但球隊預算有限。」

彭政閔 福來喜 中信兄弟

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