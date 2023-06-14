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中職／李多慧為樂天辣年糕趴開球 4位LOTTE GIRLS將來台演出

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天桃猿隊即將在6月22日到25日舉辦「辣年糕趴」，韓籍啦啦隊女神李多慧將在22日擔任開球嘉賓。 截圖自樂天女孩粉絲團
樂天桃猿隊即將在6月22日到25日舉辦「辣年糕趴」，韓籍啦啦隊女神李多慧將在22日擔任開球嘉賓。 截圖自樂天女孩粉絲團

樂天桃猿隊即將在6月22日到25日舉辦「辣年糕趴」，韓籍啦啦隊女神李多慧將在22日擔任開球嘉賓，球團今天也證實，4位LOTTE GIRLS成員將登台PK樂天女孩。

全猿主場韓國風情「辣年糕趴」，將在下周端午連假展開。臺韓合作，由Pionex派網冠名，相繼推出10個活動陪臺灣球迷一起Fighting。企劃前3彈將安排趙智薰、洪昌和、李多慧3位韓國知名職業運動表演大物，今公布第4彈，4位LOTTE GIRLS將在兩天主題趴的開場及五局中場將帶來精彩表演。

LOTTE GIRLS將登台PK樂天女孩。 截圖自樂天女孩粉絲團
LOTTE GIRLS將登台PK樂天女孩。 截圖自樂天女孩粉絲團

LOTTE GIRLS隊員趙娟週因為長得很像女團Red Velvet隊長Irene，引起韓職粉絲熱烈討論，她曾在蔚山現代足球隊、韓華火隊擔任啦啦隊員，亮麗的外表吸引許多粉絲追蹤。她在2021年轉戰LOTTE GIANTS，這2年的舞台表現相當活躍。

樂天桃猿隊朱育賢、廖健富及林鴻育昨晚比賽(13日)上演「三連轟」，Rakuten Girls官方粉絲團發文透露李多慧也說讚，並提醒球迷她將在22日開球，而且有個人秀，樂天女孩將派代表pk她。

李多慧

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