MiLB／鄭宗哲第4次猛打賞 站上隊內5冠王
海盜隊高階1A旅美小將鄭宗哲本季打擊維持高檔，今天對紅襪隊單場敲出3安，本季第4次猛打賞，幫助球隊以12：2贏球，賽後打擊率升到3成15，作為游擊手的他是目前隊上打擊、安打、盜壘、保送以及得分王。
鄭宗哲今天擔任先發第2棒、游擊手，首打席就敲出中外野一壘安打，並靠對手2次失誤加上隊友推進，跑回第1分，3局上則敲出中外野二壘安打，5局上遭到三振，6局上則敲出帶有打點的一壘安打，8局上敲出滾地球野手選擇上壘。
總計鄭宗哲5打數敲出3安打，有1分打點、2分得分，連6戰敲安，打擊率站上全隊第一，累積58支安打、13次盜壘、34次保送、41分得分都是全隊最優，另外11支二壘打、8支三壘打是全隊最多，8轟在隊上也是並列第二。
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