中職／首度參與3連轟抱持懷疑 朱育賢：那我之前…

樂天桃猿隊今天以7：3擊敗富邦悍將隊，朱育賢雙安都是長打獲選單場MVP，有趣的是，生涯第一次參與連3打席開轟的他，賽後聽聞卻是滿頭問號，「真的假的？那我之前…。」

猿隊的煙火秀出現在第5局，陳仕朋一出局後先保送藍寅倫，下一棒朱育賢敲出兩分砲，悍將也在此時換投，但只是換個人當炮灰，歐書誠登板的前兩打席，廖健富、林泓育都炸出全壘打牆外，猿隊上演連3打席開轟，寫下聯盟史上第9次、隊史第2次。

朱育賢賽後聽聞自己第一次參與3連轟，一度抱持懷疑，得知僅是隊史第2次後還確認前一次是哪些人，該役為2019年9月22日當時仍是Lamigo桃猿隊，由廖健富、林承飛、余德龍面對中信兄弟隊赫猛開轟，真的沒有朱育賢。

參與3連轟的心情，朱育賢說開心，但是，「贏球比較開心啦！現在氣勢沒那麼好，希望每個人都盡力，頂過現在這個劣勢，我們還是有機會、永不放棄，後面一定會越來越精彩。」

朱育賢此役1支二壘打、1支全壘打，分別是生涯第150支二壘打、第151支全壘打，罕見出現全壘打多於二壘打的狀況。朱育賢得知全壘打多於二壘打先是驚喜，得知只差1支後直言：「我是希望可以差更多一點沒關係。」他笑說這項數據確實神奇，「應該是因為我腳程的關係，不然有些可以跑到二壘的，就怕跑到二壘出局。」