中職／桃猿對陳仕朋耗球奏效止4連敗 雷法場上脫鞋非關傷勢

樂天桃猿隊以3連轟炸飛低迷的近況，今天以7：3擊敗富邦悍將隊，中止4連敗，也憑藉這一勝重返第3，與中信兄弟隊之間無勝差。

此戰先發投手組合翻版經典賽中華隊與古巴隊之戰，悍將由陳仕朋先發4.1局被敲8安打、失5分，吞下本季第5敗，猿隊洋投雷法則是6局失2分奪勝，本季維持4勝0敗、防禦率2.96的不敗戰績。

猿隊第2局4支安打串出3分大局，第5局更是直接上演煙火秀，朱育賢先敲兩分砲，這一棒打退陳仕朋，但只是換一個人變炮灰，歐書誠登板面對前兩棒廖健富、林泓育，同樣都被敲全壘打，猿隊單局再灌4分。

總教練曾豪駒當下也意外，「因為在這邊看到全壘打也不容易。」此役贏球，他感受得到團隊都很渴望拿下這場勝利，「打擊、投手都發揮不錯，攻擊上策略執行成功，知道陳仕朋的近況不錯，消耗球數，後面會有機會。」

雷法退場後，蘇俊璋7局登板就被申皓瑋敲出陽春砲，曾豪駒指出，感覺得到他有壓力，「站上場，要告訴自己不要害怕，就算被打，大家一起想辦法，想做的大膽去做，越怕越不敢施展開來。」

罕見畫面出現在第4局，雷法在兩出局、一壘有人時，面對申皓瑋的打席，突然見他暫停脫鞋，令人不解當下發生什麼狀況。曾豪駒對此釋疑，「教練上去是說，應該是鞋子裡有東西、刺刺的，脱鞋把它弄掉，雷法今天對球隊勝利幫助也是很大。」