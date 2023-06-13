中職／隊史700轟、1萬安都是他 曾陶鎔連800轟也入手

曾陶鎔堪稱味全龍隊的紀錄安打製造機，龍隊今天以2：6輸給統一獅隊，僅有的分數靠曾陶鎔的兩分砲打下，這也是龍隊隊史第800轟。

兩軍今天在台南球場交手，獅隊洋投羅昂先發7局僅被敲出3安打、失2分，他在第7局挨了曾陶鎔的兩分砲，讓戰局一度回到2：2平手，但7局下林靖凱二壘打、林子豪一壘打串聯，獅隊攻下超前分，再把羅昂的勝投資格打了回來，獅隊第8局再以3分大局底定勝果。

曾陶鎔此役開轟為本季首轟，正巧成為龍隊隊史第800轟，為史上第5支累積800轟的球隊。龍隊的第100轟打者為吉彌，第200轟是艾勃、第300、400、500轟都是坎沙諾，第600轟為張泰山，都是在「前世」所敲出。

誇張的是，曾陶鎔2021年8月3日狙擊富邦悍將隊猛悍的全壘打，是龍隊隊史的第700轟；去年7月14日面對樂天桃猿隊霸林爵敲出的安打，是龍隊隊史第1萬支安打，當時就曾被虧超會選時機，而他也謙稱是幸運。