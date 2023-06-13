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中職／久違踏回本壘 悍將中止連26局未得分窘境

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
池恩齊第3局的安打送回林哲瑄，富邦悍將中止連26局沒有得分。記者曾原信／攝影
池恩齊第3局的安打送回林哲瑄，富邦悍將中止連26局沒有得分。記者曾原信／攝影

富邦悍將隊打線在冰封26局後，今天終於嘗到分數進帳的滋味，面對樂天桃猿隊先發投手雷法，第3局池恩齊的安打、帶有1分打點，悍將結束連26局沒有得分窘境。

此役為B段班球段交鋒，賽前猿隊僅領先悍將1場勝差，先發投手由雷法、陳仕朋擔綱，也是經典賽中華隊與古巴隊之戰的對戰組合。

悍將賽前已連24局未得分，此役前2局繼續掛蛋，第3局首位打者林哲瑄敲安，靠戰術掩護推進二壘，兩出局後，池恩齊打穿中間防線的安打，終結悍將連26局沒有得分窘境。

悍將連26局沒有得分為本季聯盟最慘紀錄，也是富邦悍將集團史最長的得分乾旱期；算上前身，隊史紀錄則是1995年俊國熊隊34局，聯盟史上紀錄為2006年兄弟象隊的38局。

池恩齊第3局的安打送回林哲瑄，富邦悍將中止連26局沒有得分。記者曾原信／攝影
池恩齊第3局的安打送回林哲瑄，富邦悍將中止連26局沒有得分。記者曾原信／攝影

富邦悍將 樂天桃猿

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