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日職／吳念庭二軍單場敲3安 王彥程後援0.1局無失分

中央社／ 台北13日電
吳念庭二軍出賽。 擷圖自推特
吳念庭二軍出賽。 擷圖自推特

旅日埼玉西武獅隊野手吳念庭二軍出賽好手感，今天單場3安、近5場出賽有安打；樂天金鷲隊投手王彥程二軍後援登板，投0.1局無失分、無關勝敗。

日本職棒二軍例行賽埼玉西武獅隊今天與千葉羅德海洋隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發扛4棒、守三壘。

吳念庭2局上首打席敲出二壘打，再靠著隊友安打推進、高飛犧牲打跑回球隊第一分，3局上選到四壞保送上壘。

吳念庭5局上1人出局後敲出右外野方向安打，陽川尚將安打推進，高木涉選到四壞保送，再靠著愛斗高飛犧牲打跑回分數。

吳念庭6局上選到三壘方向界外飛球出局，7局上敲出左外野方向飛球出局，9局敲出個人單場第3支安打。

吳念庭今天總計5打數敲出3支安打，選到1次四壞保送、跑回2分，賽後打擊率3成21。西武隊團隊火力串聯，總計敲出15支安打包括1轟，終場以11比3拿下勝利。

樂天金鷲隊二軍今天與橫濱DeNA隊二軍交手，樂天隊台灣投手王彥程9局上橫濱隊進攻，2人出局、橫濱隊10比5領先登板後援，先投出保送、暴投讓跑者多前進一個壘包，接著三振抓到該局最後一個出局數、凍結對手攻勢。

王彥程今天總計用9球投0.1局，投出1次保送、1次三振，沒有失分，樂天隊9局下追回2分，追分不及以7比10吞敗，王彥程無關勝敗。

吳念庭

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