中職／連球迷都私訊問何時回二壘 王正棠有更迫切的事

富邦悍將隊本季野手表現最穩球員，首推王正棠，17場雙安場次並列聯盟第一的穩定輸出，成就目前以56支安打居榜上領先，他對此也坦言：「當然意外」。

至今天賽前，王正棠已有17場雙安，與王威晨、成晉並列領先，聽聞這項數據，王正棠直白反應：「應該是因為我棒次比較前面吧？」

王正棠不諱言，球季打到現在6月，還在打擊榜前段班，「意外，當然意外，但不去想這些，每天把自己本分做好，表現讓它自然產生。」但確實感覺得到今年有一條比較平穩的成績曲線，「想法起伏沒那麼大，得失心沒那麼大。」

王正棠近期被移往外野出賽，今天也繼續擔任右外野手，將是他今年第12場在外野奔馳的比賽，二壘出賽則是35場，若目前成績可以平穩打到球季結束，今年無疑會是王正棠的打擊生涯年，但守備位置上卻可能形成兩邊都未達標。

王正棠透露，也有球迷傳訊給他，說比較想看他守二壘，「但我現在更迫切想拿季冠軍，打了5、6年，還沒拿過，現階段對我來說，不管守什麼位置、內野外野，只要是球隊有缺的地方，可以上場幫助到球隊優先。」