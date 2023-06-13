中職／悍將第N次卡彈 丘總直言打線穩定度不夠

富邦悍將隊目前連24局未得分延續中，攻擊仍是球隊最大罩門，總教練丘昌榮也直指打線穩定度不足，「不能說年輕不年輕，上場就是職業。」

悍將本季不乏大量得分的場次，但一遇到「卡彈」就是好幾場，上周最後3戰合計只拿1分，連續24局沒得分還在延續中，已破富邦球團史紀錄，也是本季5隊最長的得分乾旱期。

丘總對於球隊打擊狀況，也直言不夠穩定，「得點圈打擊是我們比較弱的一環，打擊還有很大努力空間。」悍將昨天將蔣智賢降下二軍，升上楊瑞承，儘管在二軍也能負擔二壘、三壘守備，但在一軍設定角色為一壘、代打。

悍將本周5戰，第5位先發投手將啟用本土投手或艾普勒，丘昌榮說都有可能，「二軍是回報江國豪、游霆崴狀況都沒問題。」江國豪從5月30日投完後就無出賽紀錄，二軍未來之星交流賽未見登板，但丘總表示他有在持續出賽，應是於自辦賽登板。

艾普勒6月1日降下二軍，最快可在16日重返一軍，若肯特明天先發完降下二軍，悍將本周也可以啟用4洋投作戰。