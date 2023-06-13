中職／悍將選秀通盤考量 中線強打、投手都需補強

中職富邦悍將隊去年戰績墊底，今年選秀順位排序第2。總教練丘昌榮表示，選秀需通盤考量，中線守備、有攻擊火力的球員，以及投手，都是需要補強的部分。

中華職棒富邦悍將隊去年全年度戰績墊底，但因台鋼雄鷹是新加盟球隊，今年季中選秀握有狀元籤，富邦悍將排第2順位，儘管今年被評價為「選秀小年」，但悍將選秀順位優勢，仍有機會補進不錯的好手。

被問起對於選秀的想法，悍將總教練丘昌榮今天賽前受訪表示，每個位置都會通盤考量，主要還是中線守備，有攻擊火力的中線球員補強蠻需要的，另外還有投手部分，中繼投手如果有合適的，相信各隊也都會需要。

丘昌榮也提到，選秀順位其實也不是絕對，過去的經驗在5至7輪被選進的球員，也有後來表現不錯的球員，加上目前報名選秀的球員名單也還沒確定，會到最後跟球團一同討論。