中職／曾總談桃猿崩盤癥結點 聽聞算「Ｍ幾」就輸笑答多算點

樂天桃猿隊戰績像是坐了23天的自由落體，從第1摔到第4，近兩季首度跌落B段班，總教練曾豪駒不諱言，這三個禮拜以來很多有機會贏的比賽沒守住，對士氣傷害很大，「這種時候就要想辦法專注在每個play上，盡量把自己做好。」

猿隊在5月19日時還以19勝11敗1和、勝率0.633居龍頭，但接下來16戰吞下3勝13敗，維持一周只拿一勝的贏球步調，不僅戰績已經掉到第4，與墊底的富邦悍將隊也只剩1場勝差，兩隊今晚在新莊球場交手，若猿隊輸給悍將，4、5名不會互換，但雙方將無勝差。

猿隊在這16戰期間究竟出了什麼問題？曾豪駒表示，「這三個禮拜確實戰績不理想，在投手戰力上不是那麼穩定，有一些有機會贏的比賽但沒有守住，對士氣是滿大傷害。」

他指出，今年幾位主力牛棚都有傷勢狀況，「遞補上來的牛棚也有表現不錯的時候，但對比賽壓制性還不夠，我們也一直在努力協助調整，希望可以在對的時間排上場。」

猿隊在這16戰期間，投打守全面崩盤，但問題最嚴重的還是投手，團隊防禦率4.93，其中牛棚更是高達6.56，總失分96分，平均一場比賽要掉6分。

曾豪駒表示，球隊不順時，對士氣當然會有影響，現在還是必須要全隊一起努力，想辦法贏下每場比賽，現在對每隊的比賽對猿隊都很重要。聽聞近期只要一開始算魔術數字，領跑球隊就會開始輸球，曾總開玩笑說：「再幫忙多算一點」。