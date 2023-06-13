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中職／14日悍將兄弟戰沒電視直播 官方twitch開放免費收看
富邦悍將、中信兄弟隊14日之戰，因與富邦勇士隊爭冠強碰，昨晚MOMOTV公布將直播PLG冠軍賽，中職賽事改到隔天上午10點，引起球迷怒火，球團今天公告該場賽事官方twitch將提供免費直播。
悍將球團公告如下：
因應6/14(三)晚間同時進行富邦悍將與富邦勇士主場賽事，原有線電視轉播單位MOMOTV將改採D-Live轉播悍將賽事。
為服務球迷，6/14當日悍將賽事將於富邦悍將官方twitch頻道提供免費直播服務，原有轉播頻道(如ELTA、LINE today、myVideo、麥卡貝網路電視、CPBL TV、HAMI)均維持LIVE服務不變，歡迎球迷朋友多加利用。
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