軟棒／苗栗縣長盃 清安小熊留住冠軍

苗栗縣清安小熊社區棒球隊昨天由公館鄉開礦國小5年級徐昊強投把關，3比2擊敗傳統勁旅台中市力行國小，在苗栗縣長盃軟式棒球錦標賽奪冠；清安小熊是賽事唯一社區球隊，過關斬將演出大驚奇。

今年縣長盃軟式棒球錦標賽在竹南鎮照南國中預定地棒壘球場舉行，共6隊150人競技，清安小熊為苗栗縣留下冠軍盃，右投徐昊拿下賽事功勞獎，左投苗栗市文華國小5年級李宥陞、捕手苗栗市福星國小6年級劉昱辰，各拿下一場MVP，外野手苗栗市建功國小6年級陳宥錫，獲打擊獎第二名。

清安小熊是社區球隊，招收縣內三年級以上對棒球有興趣的男女學生，因此隊員自於不同學校，利用周六早上借用頭屋高灘地球場練球，家長陪同參與成了一大特色，中華職棒統一獅隊前球員賴崇光從新竹來指導，教球員也訓練家長志工。

球隊推手清安國小校長李勁霆表示，縣府支持協助申請教育部社區（團）棒球計畫補助，對想打棒球的學生或家庭均是一大幫助，球隊除了專項訓練，也辦友誼賽與鄰近縣市棒球隊交流，提升抗壓性，增加實戰經驗。

清安小熊在這次縣長盃軟式棒球錦標賽驗收成果，奪冠也是李勁霆的甜蜜復仇，他擔任領隊，也協助球隊訓練，臨場指揮調度，他國小時也是棒球隊員，曾在全國賽敗給台中力行。

李勁霆說，社區棒球隊經營不易，訓練時間不多，資源又少，卻是目前棒球訓練新興方式，外縣市社區棒球風氣盛，教育部每年社區棒球大賽報名隊數近200隊。