聽新聞
test
0:00 / 0:00

軟棒／苗栗縣長盃 清安小熊留住冠軍

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣清安小熊社區棒球隊有家長熱情參與，也成了球隊特色。圖／吳倏銘提供
苗栗縣清安小熊社區棒球隊有家長熱情參與，也成了球隊特色。圖／吳倏銘提供

苗栗縣清安小熊社區棒球隊昨天由公館鄉開礦國小5年級徐昊強投把關，3比2擊敗傳統勁旅台中市力行國小，在苗栗縣長盃軟式棒球錦標賽奪冠；清安小熊是賽事唯一社區球隊，過關斬將演出大驚奇。

今年縣長盃軟式棒球錦標賽在竹南鎮照南國中預定地棒壘球場舉行，共6隊150人競技，清安小熊為苗栗縣留下冠軍盃，右投徐昊拿下賽事功勞獎，左投苗栗市文華國小5年級李宥陞、捕手苗栗市福星國小6年級劉昱辰，各拿下一場MVP，外野手苗栗市建功國小6年級陳宥錫，獲打擊獎第二名。

清安小熊是社區球隊，招收縣內三年級以上對棒球有興趣的男女學生，因此隊員自於不同學校，利用周六早上借用頭屋高灘地球場練球，家長陪同參與成了一大特色，中華職棒統一獅隊前球員賴崇光從新竹來指導，教球員也訓練家長志工。

球隊推手清安國小校長李勁霆表示，縣府支持協助申請教育部社區（團）棒球計畫補助，對想打棒球的學生或家庭均是一大幫助，球隊除了專項訓練，也辦友誼賽與鄰近縣市棒球隊交流，提升抗壓性，增加實戰經驗。

清安小熊在這次縣長盃軟式棒球錦標賽驗收成果，奪冠也是李勁霆的甜蜜復仇，他擔任領隊，也協助球隊訓練，臨場指揮調度，他國小時也是棒球隊員，曾在全國賽敗給台中力行。

李勁霆說，社區棒球隊經營不易，訓練時間不多，資源又少，卻是目前棒球訓練新興方式，外縣市社區棒球風氣盛，教育部每年社區棒球大賽報名隊數近200隊。

教育部 統一獅

延伸閱讀

PLG／傷手指休3戰回歸 蔡文誠：球隊需要就盡力表現

雲林縣家暴通報三年來不減 原因竟與宣講師有關

社區球隊大驚奇 清安小熊留下苗栗縣長盃軟棒冠軍

社區巡守隊車老舊有錢買不到 竹市府：警汰換車供續用

相關新聞

中職／桃猿23天大崩盤 只領先悍將1場勝差

樂天桃猿隊的戰績像是坐了23天的自由落體，從第1摔到第4，距離爐主也不遠了，統一獅隊則是最快有機會在明天點亮季冠軍魔術數...

中職／「台南400獅在棒」本周登場 獅、龍相爭有看頭

統一獅隊本周在台南球場進行4場主場比賽，將是上半季最終主題賽事，結合台南市政府文化局推出「台南400獅在棒」主題日，明天...

軟棒／苗栗縣長盃 清安小熊留住冠軍

苗栗縣清安小熊社區棒球隊昨天由公館鄉開礦國小5年級徐昊強投把關，3比2擊敗傳統勁旅台中市力行國小，在苗栗縣長盃軟式棒球錦...

中職／猿隊近10戰8敗排名重摔 對墊底悍將再敗將無勝差

樂天桃猿隊近況不振，上半季排名一度領先，已經跌到第4，只領先富邦悍將隊1場勝差，明天作客新莊球場必須全力搶勝，否則勝差將...

中職／桃猿戰績不佳吞4連敗 13日雷法先發對悍將拚止敗

中職樂天桃猿隊近期戰績不佳、吞下4連敗，明天將與富邦悍將交手，派出目前沒有敗績的洋投雷法先發、力拚止敗，悍將明天先發投手...

中職／新人測試會報名截止倒數 目前累計153人

中華職棒新人測試會將於26日登場，距離報名截止日還有1週，目前總計有153人報名，有機會再推高報名人數紀錄

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦