中職／猿隊近10戰8敗排名重摔 對墊底悍將再敗將無勝差

樂天桃猿隊近況不振，上半季排名一度領先，已經跌到第4，只領先富邦悍將隊1場勝差，明天作客新莊球場必須全力搶勝，否則勝差將會歸零，幾乎接近排名墊底。

猿隊目前4連敗、近10戰2勝8敗，原本和統一獅隊相爭季冠軍的情勢已經消失，上半季淘汰指數減到10，本周連打5場比賽，包括後天回到桃園主場，分別和味全龍、中信兄弟隊分別進行2連戰，沒有再累積太多敗場的本錢。

猿隊本季已經對戰悍將隊13場，打出8勝1和4敗，占有很大優勢，明天推出洋投雷法登板先發，悍將隊則由陳仕朋應戰；對猿隊來說，這場比賽一旦落敗，勝率將跌到4成68，悍將隊將升至4成67，雙方幾乎沒有差距。

雷法本季7場先發投出3勝、防禦率2.95，唯一對戰悍將隊是5月3日在桃園球場，投7局只被揮出4支安打，失1分無關勝敗，明天首次在新莊球場登板，挑戰開季4連勝。

陳仕朋出賽8場，戰績3勝4敗、防禦率3.57，開季前4戰連續對決猿隊，合計17.1局失12分（11分自責），投出1勝2敗、防禦率5.71。

明天另一戰，獅隊在台南球迎戰龍隊，將是排名前2球隊交手，分別推出防禦率王羅昂（3勝4敗、防禦率1.83）、郭郁政（2勝5敗、防禦率5.60）登板先發，獅隊目前領先2.5場勝差，本季對戰13場也是8勝1和4敗。