中職／桃猿戰績不佳吞4連敗 13日雷法先發對悍將拚止敗

中職樂天桃猿隊近期戰績不佳、吞下4連敗，明天將與富邦悍將交手，派出目前沒有敗績的洋投雷法先發、力拚止敗，悍將明天先發投手為近況不差的陳仕朋。

中華職棒樂天桃猿隊上週7日比賽不敵味全龍隊，9日起與中信兄弟3連戰被橫掃，吞下近期4連敗，昨天賽後上半季戰績掉至第4名，距離目前排名第1的統一獅隊有4場勝差。

樂天桃猿隊明天將作客新莊棒球場與富邦悍將交手，桃猿隊派出洋投雷法先發，雷法本季與悍將有過1場對戰紀錄，投7局被敲出4支安打，投出8次三振、失掉1分責失分，無關勝敗，目前為止本季7場出賽、拿下3勝，沒有敗績，防禦率2.95，明天先發力拚幫助球隊止敗。

悍將隊明天比賽派出本土投手陳仕朋先發，陳仕朋近況不差，5月28日先發對味全龍隊投出9局完封勝，6月7日與統一獅隊交手，6.2局失2分、優質先發，拿下近期先發2連勝。

味全龍隊10日與富邦悍將隊握手言和，上半季戰績升至第2名，昨天再擊敗統一獅隊、目前落後獅隊2.5場勝差，明天獅隊將在主場台南棒球場迎戰味全龍隊，不想勝差再被拉近，派出陣中最穩定的洋投羅昂先發。

羅昂目前為止本季10場先發，戰績3勝4敗、防禦率1.83，暫居聯盟防禦率王。龍隊明天則由本土投手郭郁政先發。