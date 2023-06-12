快訊

朱學恒「自我告發」性騷擾 鍾沛君記者會落淚批：他仍不知悔改

女議員遭性騷「限今日道歉」...被控名嘴身分曝光 他致歉：無法記起

廣末涼子外遇已婚型男主廚 老公「1舉動」日媒爆準備宣戰

中職／新人測試會報名截止倒數 目前累計153人

中央社／ 台北12日電
中職新人測試會26日登場。
中職新人測試會26日登場。

中華職棒新人測試會將於26日登場，距離報名截止日還有1週，目前總計有153人報名，有機會再推高報名人數紀錄。

中華職棒選秀測試會將於6月26日在天母棒球場舉行，自5月22日起開放線上報名，截至今天中午12時為止，總計有153人報名，報名截止日為19日中午12時。

去年因為台鋼雄鷹加入，中職睽違14年再度回到6隊規模，讓更多好手有意挑戰職棒舞台，當年有153人報名通過資格審核、得以參加中職測試會，僅次於2019年的191人、為歷年次高，最終150人參加測試會、有74人獲球團推薦參加選秀。

此外，新人球員選拔會目前為止報名人數有43人，報名期限為7月3日中午12時截止，新人選拔會將於7月12日登場。

台鋼雄鷹今年續握狀元籤，今年選秀順位依序為台鋼雄鷹、富邦悍將、統一7-ELEVEn獅、味全龍、樂天桃猿、中信兄弟，台鋼雄鷹可於前2輪多指名1人。

台鋼雄鷹 選秀 中職

延伸閱讀

中職／「台南400獅在棒」本周登場 獅、龍相爭有看頭

中職／要Dora版或瑟七版？UniGirls躍上薄荷棒商品背卡

鶯歌工商左投曾奕翔投入選秀 王傳家點出最大優勢

中職／龍隊新洋投攜本季不敗戰績來台 曾是胡智爲隊友

相關新聞

中職／獅隊季冠軍尚未亮燈因桃猿 最快14日點亮M9

統一獅隊上周2勝3敗，但同時間樂天桃猿隊戰績更慘澹，獅隊本周點亮魔術數字前景樂觀，最快14日有機會點亮上半季封王魔術數字...

中職／新人測試會報名截止倒數 目前累計153人

中華職棒新人測試會將於26日登場，距離報名截止日還有1週，目前總計有153人報名，有機會再推高報名人數紀錄

中職／「台南400獅在棒」本周登場 獅、龍相爭有看頭

統一獅隊本周在台南球場進行4場主場比賽，將是上半季最終主題賽事，結合台南市政府文化局推出「台南400獅在棒」主題日，明天...

中職／要Dora版或瑟七版？UniGirls躍上薄荷棒商品背卡

統一獅隊啦啦隊UniGirls躍上酷比涼商品，背卡印上甜美性感的Dora和可愛活潑的瑟七，特別推出酷比涼X統一獅UniG...

鶯歌工商左投曾奕翔投入選秀 王傳家點出最大優勢

鶯歌工商左投曾奕翔高中階段持續進步，有社會隊招手、美職球探給好評，曾奕翔希望減輕家中負擔將投入中職選秀，總教練王傳家點出...

中職／威達爾再投1場離台 桃猿連2周異動0新聞稿

樂天桃猿隊連續兩周於粉絲團公布異動消息，今天宣布洋投威達爾（Brandon Waddell）合約已由南韓職棒斗山熊隊買斷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦