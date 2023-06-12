中職／新人測試會報名截止倒數 目前累計153人

中華職棒新人測試會將於26日登場，距離報名截止日還有1週，目前總計有153人報名，有機會再推高報名人數紀錄。

中華職棒選秀測試會將於6月26日在天母棒球場舉行，自5月22日起開放線上報名，截至今天中午12時為止，總計有153人報名，報名截止日為19日中午12時。

去年因為台鋼雄鷹加入，中職睽違14年再度回到6隊規模，讓更多好手有意挑戰職棒舞台，當年有153人報名通過資格審核、得以參加中職測試會，僅次於2019年的191人、為歷年次高，最終150人參加測試會、有74人獲球團推薦參加選秀。

此外，新人球員選拔會目前為止報名人數有43人，報名期限為7月3日中午12時截止，新人選拔會將於7月12日登場。

台鋼雄鷹今年續握狀元籤，今年選秀順位依序為台鋼雄鷹、富邦悍將、統一7-ELEVEn獅、味全龍、樂天桃猿、中信兄弟，台鋼雄鷹可於前2輪多指名1人。