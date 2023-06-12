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中職／「台南400獅在棒」本周登場 獅、龍相爭有看頭
統一獅隊本周在台南球場進行4場主場比賽，將是上半季最終主題賽事，結合台南市政府文化局推出「台南400獅在棒」主題日，明天對味全龍隊之戰邀請市長黃偉哲、台南400設計師李明道Akibo擔任開球嘉賓。
獅隊暫居上半季榜首，明天先和排名第2的龍隊交手，16、17日對戰富邦悍將隊，18日再戰龍隊，16日將由俗女養成記飾演陳嘉玲兒童時期的吳以涵，以及飾演陳嘉琳媽媽的于子育，賽前帶來精彩歌曲演唱、聯手開球。
17日週末假期，本次台南400主題曲「慢慢變台南」主唱之一，也是出身台南在地饒舌歌手「大支」，賽前帶來20分鐘歌曲演唱，並擔任開球嘉賓。
18日週日最終活動，金曲歌王謝銘祐、俗女養成記飾演陳嘉玲父親的陳竹昇壓軸登場，兩人聯手帶來5首經典關於台南好歌，讓球迷用聲音感受台南魅力。
台南400主題曲「慢慢變台南」由謝銘祐、大支聯手打造，歌曲靈感來自台南日常生活，搭上懷舊風味十足的編曲，以及大支輕快的快嘴饒舌；獅隊也安排明星選手及Uni Girls走入台南城市角落拍攝形象宣傳照，將拍攝過程搭配「慢慢變台南」剪輯成MV，將於本周賽前播放。
本周台南球場也準備一系列主題日相關體驗遊戲及購票贈品，購票訊息可上https://pse.is/4zt2yr
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