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MLB／生涯1600場只守過游擊 巨人克勞佛初登板轟動江湖

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
巨人隊游擊手克勞佛初登板轟動江湖。美聯社
巨人隊游擊手克勞佛初登板轟動江湖。美聯社

巨人隊今天在舊金山主場以13：3大勝小熊隊，避免3連戰遭橫掃，比賽打到最後已經無關勝敗，巨人36歲老將克勞佛（Brandon Crawford）9局上登板，生涯13年首次留下投球紀錄，讓現場球迷相當驚喜。

巨人打完前8局大幅領先10分，總教練凱普勒（Gabe Kapler）9局上推出第6任投手竟是克勞佛，雖投出保送、再被安打，遭小熊攻占一、二壘，但他接下來連續解決3名打者，順利結束比賽，場內36842名球迷用熱烈掌聲向這位老將致敬。

克勞佛2011年展開大聯盟生涯，已效力巨人13個球季，昨天完成生涯第1600場出賽紀錄，今天未排進先發名單，卻在最後一刻締造另一項紀錄，成為另類焦點。

值得一提的是，克勞佛過去唯一定位就是游擊手，從未守過其他位置，今天擔任投手也為自己寫下難得紀錄，自認應是唯一打過1600場比賽，都擔任游擊手後，首位登板投球的球員。

生涯擁有兩座世界大賽冠軍、3次明星賽、4座金手套獎，克勞佛追加罕見紀錄，笑得很開心；凱普勒表示，有充分溝通過，克勞佛登板也覺得興奮，這對場內所有人顯然是很酷的時刻。

克勞佛是巨人第4位出賽1600場的球員，對於登板早就躍躍欲試，他說：「念高中和大學都投過球，這一直是我想做的事。」

巨人隊游擊手克勞佛（右）初登板，投1局未失分。美聯社
巨人隊游擊手克勞佛（右）初登板，投1局未失分。美聯社

巨人 小熊隊

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