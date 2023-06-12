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鶯歌工商左投曾奕翔投入選秀 王傳家點出最大優勢

中央社／ 台北12日電
鶯歌工商左投曾奕翔（圖）高中階段持續進步，有社會隊招手、美職球探給好評，但他希望可以替家裡分擔經濟壓力，決定投入中職選秀。圖為曾奕翔2022年12月2日黑豹旗棒球賽出賽畫面。 中央社
鶯歌工商左投曾奕翔（圖）高中階段持續進步，有社會隊招手、美職球探給好評，但他希望可以替家裡分擔經濟壓力，決定投入中職選秀。圖為曾奕翔2022年12月2日黑豹旗棒球賽出賽畫面。 中央社

鶯歌工商左投曾奕翔高中階段持續進步，有社會隊招手、美職球探給好評，曾奕翔希望減輕家中負擔將投入中職選秀，總教練王傳家點出技術之外的優勢，「個性很適合在職棒發展」。

鶯歌工商左投曾奕翔去年有入選U18世界盃棒球賽培訓隊，當時的總教練周宗志就曾給曾奕翔很好的評價，認為直球準確度好，變化球也很不錯，曾奕翔也在培訓隊期間突破生涯最快球速至146公里。

雖然最後沒有留在正選名單中，曾奕翔坦言有點失落，但也很快整理好心態；母隊總教練王傳家表示，曾奕翔從培訓隊歸建母隊後有遇到一段低潮期，主要是因為教練團協助調整投球機制，減少手的負擔，機制改變過後越投越順暢。

雖然近期王貞治盃、玉山盃（超齡）都沒能參賽，但曾奕翔的進步也讓台電棒球隊有意延攬，據了解，也有美職球探曾到鶯歌看過曾奕翔牛棚，認為曾奕翔的曲球角度佳、變速球可以有效混淆打者，給出不錯的評價。

曾奕翔坦言，對於中職選秀或是等待旅外機會，也曾猶豫、思考了很久，打球以來的夢想就是職棒，看到去年一同在培訓隊中很多隊友都進到職業舞台，多方考量，加上因為爸爸生病，希望可以替家裡分擔經濟壓力，決定投入中職選秀。

去年培訓隊磨練，曾奕翔無論在球種的控制和球速都有提升，加上知道連美職球探都有關注，也更增加自信，曾奕翔挑戰中職選秀目標拚前3輪，預計會在本週遞交報名表。

曾奕翔目前最快球速約146公里，除了左投優勢外，變化球種還有曲球、變速球、滑球，但王傳家直言，技術層面之外，曾奕翔最大的競爭優勢是「成熟冷靜」。

王傳家表示，曾奕翔本身的技術條件很好、有一定的水準，在校訓練都會很認真完成該做的課表，「他是自律性很好的球員，個性很適合在職棒發展」。

中職 選秀 球速

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