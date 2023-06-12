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中職／獅隊季冠軍尚未亮燈因桃猿 最快14日點亮M9

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅最快14日將點亮上半季封王魔術數字M9。本報資料照片
統一獅最快14日將點亮上半季封王魔術數字M9。本報資料照片

統一獅隊上周2勝3敗，但同時間樂天桃猿隊戰績更慘澹，獅隊本周點亮魔術數字前景樂觀，最快14日有機會點亮上半季封王魔術數字M9。

猿隊昨天以3：9輸給中信兄弟隊後，戰績跌落第4，這是他們近兩季首度掉入B段班，但獅隊目前遲遲未能點燈，最關鍵原因也是因為對猿隊剩餘比賽還有5場，因此對猿隊的魔術數字尚未點亮。

獅隊明天在台南球場過招味全龍隊、後天休兵，猿隊則是依序交手富邦悍將、龍隊，若獅隊明天贏球，而猿隊兩戰都輸，則獅隊將在14日賽後亮燈Ｍ9。

猿隊近期呈現雪崩式下滑，回溯5月19日時，還以19勝11敗1和、勝率0.633居龍頭，但接下來16戰吞下3勝13敗，在23天內戰績一路從第1跌到第4，在季冠軍爭奪戰上已經漸行漸遠。

猿隊在這16戰期間，團隊打擊率0.257排名第4，只贏味全龍隊，防禦率4.93和20次失誤都是5隊最差，總失分96分遠遠超過其他4隊，平均1場比賽丟掉6分，想贏真的很難。

猿隊牛棚在這段期間更是如同紙糊，防禦率是驚悚的6.56，盤點對這項數字「貢獻」最大的幾位投手，陳禹勳出賽6場、防禦率18，蘇俊璋出賽7場、防禦率8.59，朱俊祥出賽8場、防禦率7.11，許峻暘出賽4場、防禦率12.27，戰線進入後段後每一道防線都是巨大的失守危機。

味全龍 樂天桃猿 統一獅 牛棚 陳禹勳

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