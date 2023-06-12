中職／龍隊新洋投攜本季不敗戰績來台 曾是胡智爲隊友
味全龍隊洋投只剩鋼龍一人苦撐，持續物色新人選，今天獨立聯盟大西洋聯盟南馬里蘭藍蟹隊搶先「爆雷」，宣布旗下左投藍布森（Mitch Lambson）已被龍隊買斷合約，即將前往台灣。
藍蟹隊官方社群今天公告，「藍布森正要前往台灣，恭喜他獲得中華職棒味全龍隊買斷合約，他也是藍蟹本季第三位獲得合約買斷的選手。」
藍布森在2011年選秀第19輪由太空人隊挑選，在小聯盟征戰6年、最高層級3A，2015年7月太空人以他向勇士隊交易現金，年底再因規則五選秀轉隊釀酒人，而勇士在這屆規則五選秀於3A層級被挑走藍布森、選進富藍戈（Enderson Franco）。
藍布森近年在獨立聯盟打拚，2019年在墨西哥冬季聯盟納沃華梅奧人隊（Mayos de Navojoa）曾與胡智爲短暫當過隊友，兩度獲得美國獨聯大西洋聯盟單月最有價值球員，去年24場先發有7場完投為全聯盟最多，包括3場完封，本季至今則是先發8場，取得6勝0敗、防禦率2.33佳績。
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