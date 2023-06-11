影／中職 拿莫．伊漾準完全打擊 助龍克獅

味全龍今晚在天母棒球場迎戰統一獅，兩隊總動員13位投手，共擊出26支安打的混戰中，龍隊在拿莫．伊漾僅差一支二壘安打，即能完成完全打擊的優異表現下，終場以12：9力克統一獅。

今天5點開打的龍獅之戰，不僅受陣雨的影響，也讓兩隊投手「失控」，接近5小時的比賽，獅隊出動6名投手，打線敲出12支安打，其中第5棒林安可更擊出雙響炮，5打數敲出3支安打，包辦3分打點，跑回3分。味全龍則派出7名投手，安打數有14支， 第7棒曾陶鎔4打數擊出2支安打，帶有4分打點，獲選單場最有價值球員的拿莫．伊漾4打數擊出陽春砲在內的3安打，帶有一分打點，跑回4分。終場味全龍以12：9擊敗統一獅，兩隊勝差縮小為2.5場。 獅隊林安可單場雙響炮。記者侯永全／攝影 味全龍蔣少宏（左）遭統一獅捕手陳重羽觸殺在本壘。記者侯永全／攝影 第7棒曾陶鎔4打數擊出2支安打，帶有4分打點。記者侯永全／攝影