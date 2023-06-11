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中職／修正打擊開花結果 拿莫面對低潮差點刪IG

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊拿莫．伊漾單場3安猛打，差二壘打錯過完全打擊。記者侯永全／攝影
味全龍隊拿莫．伊漾單場3安猛打，差二壘打錯過完全打擊。記者侯永全／攝影

味全龍隊今天打了4小時42分的馬拉松大戰，才以12：9擊敗統一獅隊，單場3安的拿莫．伊漾獲選單場MVP，總教練葉君璋稱讚「努力有開花結果」，拿莫因低潮時面對負面評語，差點要把IG刪掉。

龍隊今天5：0領先後因4局上被獅隊開大局，變5：6落後，最後又以12：9拿下勝利，球迷洗了一場三溫暖，葉君璋說：「是滿特別的比賽，這好像是我們近期打最好的一場，希望可以保持下去。」

擊敗龍頭統一獅隊，上半季第二名的龍隊將勝差拉近到2.5場，葉總說：「現在贏誰都很重要，大家知道我們的投手狀況吃緊，各隊戰績又咬得近，不過這段時間本土投手投得很好，心情上有點複雜，有看到他們的成長。」

拿莫．伊漾的成長也是一環，開季以來缺乏穩定演出的他，今天單場3安是本季最佳，也連續3場敲安，打擊率上升到2成18，葉總透露，他從4月就開始修正，「現在算是開花結果，如何持續穩定是他現在的課題。」

拿莫表示，每天早上到球場都會跟張建銘、張泰山教練討論打擊，前面表現不好多少有壓力，加上出賽不固定，只能趁練習讓自己更投入，學習讓練習更像比賽、更緊繃一點。

低潮的時間，拿莫當然也會看到網路上的負面評語，甚至看到心裡有點不舒服，就乾脆退出社團眼不見為淨，甚至還一度考慮刪除個人IG。

但今天他用好表現給自己信心，拿莫記得很清楚，這是生涯第二次在天母主場拿下MVP，前一次是2021年3月26日，那時還叫朱祥麟，共通點是當時也是平頭。

而今天拿莫敲出1轟、1支一壘打、1支三壘打，8局下挑戰完全打擊的機會被三振，他表示當下沒有注意，是退場後隊友提醒才發現，「完全沒想到，只想說（李）凱威在一壘，想要扎實打到球。」

統一獅 葉君璋 拿莫．伊漾

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