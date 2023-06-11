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中職／龍隊猛攻12分寫重生後新高 林安可雙響砲成空

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍吉力吉撈．鞏冠。記者侯永全／攝影
味全龍吉力吉撈．鞏冠。記者侯永全／攝影

台北大雨斷斷續續中，天母棒球場的統一獅隊與味全龍隊投、守都失控，演變成打擊大戰，味全龍隊最終以12：9拿下勝利，與龍頭獅的勝差拉近到2.5場，這場賽事打了超過4個半小時才結束，也寫下中職本季9局賽事的新紀錄。

龍隊自2021年重返中職一軍後，單場最高得分就是11分，今天只用前5局就打下11分，最終得分更寫下近三年新高，前一次單場得到超過12分，已經是1999年。

龍隊1局下就攻下4分，2局下錯過無人出局滿壘機會，3局下才追加另1分，取得5：0領先；不過4局上拿莫．伊漾準雙殺守備卻發生傳球失誤，獅隊把握機會單局5支安打，加上左外野手林孝程找不到球的隱形失誤，一口氣攻下6分超前。

拿莫該抓到的雙殺晚了一輪出現，潘傑楷該局第2打席敲出一壘滾地，拿莫跑向三壘逼退林靖凱，再往二壘跑抓到邱智呈，不料林靖凱卻又往本壘出發，讓龍隊抓到4局上第3個出局數。

獅隊好不容易領先，4局下就吐了回去，劉基鴻在三壘有人時敲安追平，又靠暴投上二壘，吉力吉撈．鞏冠保送後，張祐銘敲安打回超前分；而5局下2出局滿壘，吉力吉撈．鞏冠、曾陶鎔兩支安打為龍隊追加4分保險。

拿莫．伊漾今晚表現又黑又白，守備上有失誤，但單場3安猛打，包括6局上轟出陽春砲，還有一壘打、三壘打各1支，只不過8局下遭到三振，無緣完全打擊。

獅隊林安可單場4安猛打，全是長打包括2發全壘打，然而7局上、9局上兩轟都是個人招牌的陽春砲，追不回失分，但也成為中職本季首位10轟打者。

獅隊先發投手布雷克不穩，僅投3.1局退場，被敲10支安打，丟掉7分有5分責失，單場出現4次暴投是生涯第一次，也追平中職投手單場最多暴投紀錄（第13人）。

龍隊先發投手吳俊杰投1休4登板，4局上續投遇到亂流，最終只投完3局，被敲4支安打，丟掉4分有3分責失，用球數剛好60顆。

中職 吉力吉撈

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