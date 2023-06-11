中職／龍隊前5局猛攻11分 上一次是24年前

味全龍隊今晚面對龍頭統一獅隊打得起勁，只用5局就敲出12支安打、猛攻11分，追平重生後單場得分新高，隊史第9次在前5局打下11分以上，前一次已經是24年前，距今相隔8800天。

在天母棒球場的獅龍戰在間歇性大雨中舉行，兩隊投手、守備都不穩，龍隊首局先攻下4分，3局下追加1分，不料4局上換獅隊猛攻6分，落後的龍隊在4局下攻下2分超前，5局下更掌握2出局滿壘機會，一口氣追加4分擴大領先，打完5局以11：6領先。

龍隊從2021年回歸一軍行列後，單場最多攻下就是11分，今天只用5局就追平，已確定是本季最高得分的一場，還有機會寫下近3年新高。

而龍隊在前5局就攻下11分以上，前一次已經要回溯到解散前，1999年5月8日對戰三商虎隊時以12：10拿下勝利，當時先發的葉君璋、張泰山、黃煚隆如今已是龍隊教練團成員。