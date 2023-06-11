中職／失眠到天光 林子昱繳出5局好投沒被壓垮

前兩場先發投不滿4局，心魔纏繞著味全龍隊林子昱，先發前一天更一路失眠到天亮，好在昨天終於繳出5局無失分的好投，讓他放下心中大石，要感謝總教練葉君璋，「他一直陪我練投、修正投球機制。」

到今天賽前，葉君璋都還在跟林子昱討論昨天投球，葉總說：「他的表現還不錯，但一些細節上還沒有做好。」不過昨天撐了5局，加上比賽8局握手言和，讓龍隊節省了不少投手戰力，是葉總肯定林子昱的地方，甚至稱讚他表現不輸洋投。

林子昱表示，葉總一直灌輸自己信心，就像6月3日投3.2局丟掉5分，輸給統一獅隊的勝騎士，但葉君璋告訴林子昱，「實力是你比較好，但自信心是對方比較好，要知道自己的優點在哪裡。」

林子昱應該是找到優點，昨天面對富邦悍將隊先發5局被敲4支安打，另有4次三振、4次四壞保送，但沒有掉分，今年第一次投滿5局，林子昱透露自己壓力超大。

「我那天失眠到5點。」林子昱說，因為前面兩場先發沒能繳出成績，比賽剛開始不敢丟進好球帶，「很怕被打，投了幾局之後，才發現不會這樣，心理也開始轉變，告訴自己不能這樣想，投起來才比較自在。」

投完這場後，林子昱認為信心上提升不少，變速球、直球狀況都不錯，尤其是控球方面，「有找到導航了。」