華南金控盃青少棒／台中奪隊史首冠 獲亞洲青少棒組訓權

華南金控青少棒賽台中市隊靠著左投巫宏威先發7局完封勝，率隊以4比0擊敗台東縣隊，拿下隊史首冠，取得亞洲青少棒賽組訓權；總教練藍文權開心之餘不忘叮嚀球員，「驕傲是退步的開始」。

112年華南金控盃全國青少棒賽冠軍戰，台中市隊今天與台東縣隊交手，台中市隊由左投巫宏威先發，巫宏威大賽經驗豐富，展現大將之風。

巫宏威總計用86球完投7局，被敲出5支安打，投出2次三振、1次保送，無失分，7局完封勝，也拿下大會最有價值球員（MVP）。

台中市隊2局上靠著宋米家安打、投手犯規，上到二壘，再靠著野手選擇、滾地球跑回第1分，3局上方紹齊率先敲出二壘打，靠著失誤跑上三壘，陳韋帆適時安打送回第2分，再靠著滾地球跑回第3分。

台中市隊5局上再起攻勢，1人出局後靠著接連安打、盜壘、失誤，多跑回1分保險分，順利拿下比賽勝利。

台中市隊近年戰績亮眼，110學年度拿下國中軟式棒球聯賽冠軍，去年拿下LLB次青少棒賽世界冠軍，今年初拿下111學年度國中硬式棒球聯賽冠軍，今天再拿下華南金控盃青少棒賽隊史首冠。

台中市隊總教練藍文權表示，這批球員從國中2年級一路打上來，打出了成績，但教練團也一直提醒他們不要驕傲，「驕傲是退步的開始」，國中階段只是過程，是為了讓未來更順利；這些球員都還是小孩，有時走偏需要教練拉回來，絕對不能有高傲的心態。

台中市隊拿下今年亞洲青少棒賽組訓權，會後將召開選訓會議，預計選出20人培訓名單，最後正選名單為18人。

巫宏威華南青少棒MVP 國際賽增信心想拚國手

華南金控盃青少棒賽台中市隊左投巫宏威展現大將之風，冠軍戰7局完封勝，率隊以4比0擊敗台東縣奪冠，獲選大會MVP，去年國際賽經驗增加自信，他直呼：「很期待今年能當國手。」

112年華南金控盃全國青少棒賽冠軍戰台中市隊今天與台東縣隊在三重棒球場交手，台中市隊派出大賽經驗豐富的左投巫宏威先發。

巫宏威首局2人出局後有狀況，先投出保送、被敲安打，接著發生失誤讓對手攻占二、三壘，但及時回穩、沒有失分，比賽後半段越投越穩。

巫宏威今天總計用86球投7局，被敲出5支安打，投出2次三振、1次保送，無失分，拿下冠軍戰勝投，也獲選大會最有價值球員（MVP）。

台中市隊總教練藍文權表示，巫宏威今天投球成功的地方在可以先搶到好球數，對方攻擊就會很急躁、沒辦法集中精神，巫宏威的大賽經驗豐富，今天守備也很幫忙。

藍文權稱讚巫宏威心理素質不錯，場上不會緊張，球速雖然不是特別快，但控球穩定，變化球種有滑球、變速，可以有效混淆打者。

巫宏威自評今天控球「投得特別準」，去年LLB國內選拔賽冠軍戰也扛先發，投冠軍戰不會有壓力、很享受壓力的感覺。

巫宏威表示，台東縣隊打者力量都很大，今天投球策略就是攻擊好球帶的邊邊角角，讓打者掌握不好擊球點，升上國中後變速球進化，掉的幅度更大，可以讓打者揮空或者打不好。

去年的LLB次青少棒國際賽經驗，讓巫宏威自信心提升，但LLB不算國手，他很渴望今年亞洲青少棒賽，希望可以拚國手資歷。