華南金控盃青少棒／林崴是最後防線穩守助花蓮奪季軍

華南青少棒賽季軍戰花蓮縣隊與台南市隊交手，花蓮縣隊投手群耗盡，林崴是最後一道防線，5局球隊僅1分領先時登板後援化解危機，投3局無失分，幫助球隊守住勝利、拿下季軍。

112年華南金控盃全國青少棒賽季軍戰今天在三重棒球場舉行，花蓮縣隊比賽前半段取得5比1領先，台南市隊4局上追回3分，5局上攻勢再起，無人出局選到2次四壞保送上壘，花蓮縣隊換上林崴登板後援、穩守不失分，幫助球隊守住領先優勢。

林崴今天總計用32球投3局，被敲出1支安打、有1次三振，沒有投出保送，無失分，球隊終場以10比4拿勝，林崴拿下救援成功。

花蓮縣隊總教練賴偉倫表示，林崴在今天賽前，此次賽會沒有投球出賽紀錄，但陣中投手群已經用得差不多了，「他是我們最後一道防線」，林崴是內野手出身，游擊長傳穩定性高，在母隊三民國中也有擔任投手，用球數精簡是特色。

林崴表示，雖然在母隊三民國中投得不算少，但這麼危機的時刻登板算是第一次，今天剛上場有一點緊張， 想辦法放慢呼吸，不要投出保送、不要失分，控球是優勢，也對自己的投球表現滿意。

林崴才國二，潛力也被教練團看好，他表示，擔任野手時以二壘、游擊為主，喜歡守游擊，自評內野指揮能力很好，但投手和野手相比，對投球更有信心。

花蓮縣隊拿下季軍，賴偉倫表示，這個勝利送給每個學生，也希望最後有入選代表隊的球員，都可以為國家、為花蓮縣爭取最好的成績。

華南青少棒林鎮羽4安4打點 花蓮縣拿季軍

華南青少棒賽季軍戰花蓮縣與台南市交手，花蓮縣隊先發投手徐少樺投4局3責失分，林鎮羽4安4打點，率隊以10比4拿下季軍，總教練賴偉倫表示，成績比預期好，「感謝主讓我們凝聚力好」。

112年華南金控盃全國青少棒錦標賽季軍戰今天在三重棒球場舉行，花蓮縣派出隊長徐少樺擔任先發投手，徐少樺前2局沒有失分，3局上受到雨勢加大影響控球，先讓台南市隊攻占滿壘，滿壘再投出保送失掉1分。

比賽因雨暫停約1小時，重新開打後，4局上雨勢又加大，徐少樺再度讓台南市隊攻占滿壘，滿壘被敲出安打失掉2分，再因為隊友守備失誤掉1分，徐少樺5局續投保送首名打者後退場。

徐少樺總計用91球投4局，被敲出4支安打，投出6次三振、5次四死球保送，失掉4分（3分責失分），拿下勝投。

花蓮縣隊今天1局下滿壘時林鎮羽敲出清壘三壘打，一棒送回3分，再靠著暴投跑回第4分，花蓮縣隊3局下再靠失誤跑回1分，5局下再添1分，6局下打線打開，單局攻下4分、拉開領先差距。

花蓮縣陣中林鎮羽擔任投手球速逼近140公里，今天打擊有不錯發揮，單場4安貢獻4分打點；他表示，此次比賽前半段有點心急、打擊狀況不理想，教練團提醒重心留好、跟球慢一點，最後兩場比賽找回好手感。

林鎮羽身高180公分，無論投打都有不錯的優勢，他也對投打都有信心，表示比較喜歡投球，這次比賽投球表現控球部分還需要加強，昨天4強輸球，教練提醒把今天季軍戰當成冠軍戰打，很開心可以贏球。

花蓮縣隊總教練賴偉倫表示，縣內很多很突出的球員都因為超齡無法參賽，可以打到季軍已經超乎預期，4強輸球最可惜，但後悔也來不及，每天都會帶著球員一起禱告，「感謝主讓我們團隊凝聚力這麼好。」