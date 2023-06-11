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中職／敗給雨神！ 悍將vs.龍8局0：0言和

聯合報／ 記者陳宛晶蘇志畬／台北報導
富邦悍將隊先發投手安得勝6局下才被敲出首支安打。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊先發投手安得勝6局下才被敲出首支安打。記者余承翰／攝影

富邦悍將、味全龍隊昨都輸給雨神，打完8局以0：0言和，悍將隊先發投手安得勝投7.2局無失分，前5.2局還是完全比賽之姿，看到首支安打出現難免扼腕，但他也說，以滾地球型態的投手來說，能維持這麼長局數的無安打不容易。

安得勝開賽起讓龍隊打者17上17下，直到第6局兩出局才被石翔宇敲出第一支安打，投到第8局體力見底，兩出局後留下滿壘退場，曾峻岳成功拆彈，守住他的7.2局無失分好投，僅被敲3安打、送出9K。

安得勝坦言，第8局對石翔宇投出的滑球形成觸身球時，連他自己都很清楚意識到累了，對於換投時機，他直言換得沒錯，「有在看比賽的人都看得出來，氣勢已經跑掉，換個人上去投是正確的決定。」

悍將隊攻勢其實遠多於龍隊，卻還是讓分數掛蛋，包括在先發投手林子昱5局投球任內有4度攻占得點圈，還是讓他全身而退。

悍將隊教頭丘昌榮說，此役最大的問題還是攻擊，「攻擊無法拿下分數，對投手壓力是更大，加上對統一的兩場，攻擊表現都沒有很好。」悍將隊近3戰合計只拿1分，再度染上「貧打症」。

中信兄弟隊昨天換上「阪神日」球衣威力加乘，先發投手鄭浩均6局好投，攜手官大元中繼1局、廖乙忠後援2局演出完封，加上福來喜開轟以及一波5分大局，最終7：0擊敗樂天桃猿隊，近5戰取得4勝1和的佳績。

味全龍與富邦悍將昨天在天母球場打完前8局0：0，隨後因雨勢過大暫停，並裁定和局收場，兩隊總教練葉君璋（右）與丘昌榮（左）向球迷脫帽致意。記者余承翰／攝影
味全龍與富邦悍將昨天在天母球場打完前8局0：0，隨後因雨勢過大暫停，並裁定和局收場，兩隊總教練葉君璋（右）與丘昌榮（左）向球迷脫帽致意。記者余承翰／攝影

兄弟 富邦悍將 味全龍

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