中職／安得勝7.2局好投 看葉子霆沒收安打讚好厲害

富邦悍將、味全龍隊今天打到8局以0：0和局收場，悍將隊洋投安得勝繳出一場7.2局無失分好投，投到第6局才被敲出第一支安打，他也直言以自己這類滾地球型的投手，要碰到可以挑戰無安打比賽的機會真的很難得。

安得勝前5.2局未被敲安，讓龍隊打者17上17下，包括第6局首位打者張祐銘打向二壘方向眼見就要穿越，張祐銘甚至已有繞壘的動作，但二壘手葉子霆撲接攔下、傳一壘抓下這個出局數。

安得勝也說：「如果有看我的反應，應該看得出來，看到他撲到那球，我當下也是很興奮，覺得很厲害。」儘管該局隨後就是石翔宇打穿中間防線的安打，讓他的無安打比賽破功，但安得勝看很開，「以我這種製造滾地球的投球型態，有機會挑戰無安打比賽的機會很難得。」

安得勝投到第8局再遇危機，兩出局後接連被敲安打、觸身球、四壞球保送，滿壘之際換上曾峻岳接手，在大雨中面對蔣少宏的打席，從0好3壞投到三振，驚險拆彈，守住安得勝7.2局無失分好投，僅被敲3安打、送出9K。