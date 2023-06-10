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中職／5連不敗！鄭浩均6局好投 兄弟本季對猿首完封
前兩場都打到延長賽，中信兄弟隊今晚提前將勝負底定，換上「阪神日」球衣威力加乘，先發投手鄭浩均6局好投攜手牛棚完封樂天桃猿隊，加上福來喜開轟以及一波5分大局，以7：0贏球拿下2連勝，最近5戰是4勝1和。
台中洲際球場今、明天舉辦「阪神甲子園球場日」，阪神虎啦啦隊「TigersGirls」及吉祥物Lucky & Ki-Ta特別來台應援，今天活動首日吸引14133人進場，寫下本季中職進場人數第三高，前兩名是本季開幕戰及彭政閔背號引退日，前四名都在洲際球場。
先發投手鄭浩均繳出6局無失分好投，被敲4支安打，另有6次三振、1次四壞，甩開前兩場投不滿5局退場陰霾，拿下本季第3勝（3敗）。
加上官大元中繼1局、廖乙忠後援2局皆力保不失，這是兄弟本季第5次讓對手得分掛鴨蛋，第1次讓猿隊當苦主，今天賽前桃猿團隊打擊率2成80是五隊最猛。
兄弟前4局攻勢有限，5局下福來喜在兩出局後轟出一發陽春砲，打破0：0僵局，也是個人繼4月29日後再次開砲，本季累積第4轟，回到休息區更戴上墨鏡「走秀」慶祝。
6局下兄弟靠著前兩支安打加上對手失誤，換回1分，接著無人出局滿壘，張志豪選到保送、陳子豪敲出安打各有1分打點，福來喜敲出滾地球造成跑者在本壘出局，隨後岳東華一壘安打、江坤宇高飛犧牲打，再添2分；8局下岳政華再補上1分打點安打。
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