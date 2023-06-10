中職／狗狗貓貓集結天母球場 郭書瑤寵物日開球

味全龍隊天母球場今天舉辦「撥撥砂寵物派對」，郭書瑤擔任開球嘉賓，第3度現身中職賽事開球，已累積3座球場版圖。

天母球場今、明兩天舉辦寵物主題日，開放貓咪、狗狗皆能進入內野看台，分別為三壘側喵喵專區、一壘側汪汪專區，賽後則能與毛孩一同走進天母人工草皮。

今天賽前邀請郭書瑤賽前演唱並擔任開球嘉賓，安排也頗具巧思，她經常在個人社群與愛犬圓圓親暱互動，近期參加寵物實境節目「哈囉！毛小孩」，展現出照顧毛孩的專業一面。

郭書瑤穿上龍隊33號球衣，演唱「I Belong To You」後，聊到錄製實境節目照顧寵物的可愛互動，直言想到的都是辛苦的事，「印象最深是花了三小時洗一隻薩摩耶，差不多一場棒球比賽的時間。」

郭書瑤曾在2009年於澄清湖、2022年於桃園球場擔任開球嘉賓，今天再解鎖天母球場，龍隊安排郭天信為她接捕。