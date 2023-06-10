快訊

畫面曝光！凶嫌僅花30秒槍殺北投鹹粥闆娘 警不排除情殺

稱賴清德曾尋求他支持 全商總理事長反問：毀了環科大要怎支持？

環球科大最後畢典 創辦人：感謝教育部毀掉環球、我已一無所有

中職／狗狗貓貓集結天母球場 郭書瑤寵物日開球

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
郭書瑤今天為味全龍隊主場賽事擔任開球嘉賓。記者余承翰／攝影
郭書瑤今天為味全龍隊主場賽事擔任開球嘉賓。記者余承翰／攝影

味全龍隊天母球場今天舉辦「撥撥砂寵物派對」，郭書瑤擔任開球嘉賓，第3度現身中職賽事開球，已累積3座球場版圖。

天母球場今、明兩天舉辦寵物主題日，開放貓咪、狗狗皆能進入內野看台，分別為三壘側喵喵專區、一壘側汪汪專區，賽後則能與毛孩一同走進天母人工草皮。

今天賽前邀請郭書瑤賽前演唱並擔任開球嘉賓，安排也頗具巧思，她經常在個人社群與愛犬圓圓親暱互動，近期參加寵物實境節目「哈囉！毛小孩」，展現出照顧毛孩的專業一面。

郭書瑤穿上龍隊33號球衣，演唱「I Belong To You」後，聊到錄製實境節目照顧寵物的可愛互動，直言想到的都是辛苦的事，「印象最深是花了三小時洗一隻薩摩耶，差不多一場棒球比賽的時間。」

郭書瑤曾在2009年於澄清湖、2022年於桃園球場擔任開球嘉賓，今天再解鎖天母球場，龍隊安排郭天信為她接捕。

郭書瑤今天為味全龍隊主場賽事擔任開球嘉賓。記者余承翰／攝影
郭書瑤今天為味全龍隊主場賽事擔任開球嘉賓。記者余承翰／攝影

中職 味全龍 郭天信

延伸閱讀

薩摩耶寶寶沒牙堅持啃西瓜！「用牙床搓半天」才抿到一小口 網笑：給牠榨汁吧

中職／郭天信破低潮長吁一口氣 第一次拿MVP枕頭睡好覺

中職／喝郭天信一杯飲料被3次接殺 陳晨威傻眼又無奈

中職／郭天信0好3壞打到K 打席、打數雙破重生龍糗紀錄

相關新聞

中職／鋼龍有逃脫條件不代表想走 葉君璋相信味全能讓他喜歡

南韓職棒近年在季中補強洋投，屢將視線先望向台灣，威達爾即將成為本季第一位被挖角的洋將，味全龍隊的鋼龍在中職擁有更漂亮的數...

中職／林鋅杰選77號「雙倍幸運」 葉總看直球品質有變穩

味全龍隊先發投手戰力告急，明天推出吳俊杰休4天再登板，甫「轉正」的前旅美投手林鋅杰有機會在明天升上一軍，終於換掉3位數背...

中職／江少慶連兩場大失血 羅曼揪出「放球點」問題

富邦悍將隊王牌投手江少慶連兩場出賽大失血，投手教練羅曼已經看出端倪，明確指出「放球點」的問題，既然已看到問題，就能對症下...

中職／林凱威代跑「熱車」純玩笑 但自評應該比林智勝快

味全龍隊前天與中信兄弟隊戰到野手最後一卒，10局時想找代跑已無人可用，後援投手林凱威蠢蠢欲動熱身的身影引發笑點，但他自認...

中職／狗狗貓貓集結天母球場 郭書瑤寵物日開球

味全龍隊天母球場今天舉辦「撥撥砂寵物派對」，郭書瑤擔任開球嘉賓，第3度現身中職賽事開球，已累積3座球場版圖。

中職／戴培峰回一軍進度比預期快 盼盡早進入狀況

中職富邦悍將戴培峰在季前因手掌鉤骨骨折缺陣，不過復元速度比預期快，也很快脫離沮喪心情，在近期回歸一軍。他今天表示，目前身...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦