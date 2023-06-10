中職／林鋅杰選77號「雙倍幸運」 葉總看直球品質有變穩

味全龍隊先發投手戰力告急，明天推出吳俊杰休4天再登板，甫「轉正」的前旅美投手林鋅杰有機會在明天升上一軍，終於換掉3位數背號的球衣，林鋅杰說緊張又興奮，選穿77號球衣的寓意，他說：「雙倍的幸運」。

24歲林鋅杰旅美4年，最高層級曾於高階1A出賽1場，2021年季後遭費城人隊釋出，去年在中職選秀會上未獲青睞，成為5位具旅外資歷報名選手中唯一落榜，而龍隊以自主培訓合約延攬，直到昨天終於簽下正式選手合約。

回想去年落榜，林鋅杰說其實不意外，但心情多少還是有失落，「轉正」的這一天終於到來，他也等了很久，「春訓時起伏太大，表現比較不穩定，沒像李超那麼快轉正式。」

總教練葉君璋指出，有看到林鋅杰狀況持續好轉，各方面條件都好、很有潛力，只是缺乏正常出賽和訓練，「來我們這邊後，球速就有回來了，只是品質不穩定，目前看起來是平均有越來越接近，表示他的穩定度是有回來。」明天有機會讓他升上一軍，「即使明天沒投，上半季也會有機會用到。」

林鋅杰本季在二軍例行賽出賽8場、合計12.2局，防禦率高達6.39，近期以先發出賽，包括6月1日對富邦悍將二軍先4局失1分，以及6月6日在未來之星交流賽對台南市成棒隊4.2局無失分。

在先發位置上繳出較穩定的成績單，林鋅杰也說更適應先發時的調整步調，但不管接獲什麼任務，都會盡全力去完成。